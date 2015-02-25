Более 7 тысяч тюменцев попали к врачу с помощью мобильного приложения

Кроме выполнения основной задачи — упростить процедуру записи на прием к врачу, приложение является «послом жизни» и имеет опцию «обратной связи», где можно оставить не только комментарий по работе приложения, но и отзыв о качестве оказания медицинской помощи. Среди стандартных тем обращения перечислены нарушение санэпидрежима, профессиональной этики, потеря медицинской карты, благодарность медицинскому персоналу. «Послы жизни» — удобный «дневник здоровья», помогающий следить за такими показателями как давление, уровень глюкозы и холестерина, а так же напоминающий о своевременном приеме лекарств. Это облегчает жизнь людям с заболеваниями, требующими постоянного контроля. Также приложение оснащено памятками по оказанию первой помощи в разных ситуациях. Об этом сообщает РИО-Центр.