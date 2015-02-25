«Батальонъ»: у войны есть женское лицо

Несмотря на то, что режиссером фильма стал Дмитрий Месхиев («Свои», «Механическая Сюита»), большое внимание прессы и зрителей приковал тот факт, что продюсером «Батальона» выступил Федор Бондарчук. Многочисленные споры по поводу его военного блокбастера «Сталинград» не утихали целый год после его премьеры. Некоторые зрители посчитали, что «Батальонъ» — это своеобразная работа над ошибками. Оказалось, что фильм о женщинах в окопах совсем не об этом. Тут практически нет масштабных сражений, которые мы могли ожидать увидеть в фильме о войне. Добрую половину киноленты мы видим, как вчерашние барышни и девицы постепенно превращаются в солдат, способных штыками протыкать насквозь вражеских солдат.