«Батальонъ»: у войны есть женское лицо

В основу картины легла реальная история одной из первых в России женщин-офицеров Марии Бочкарёвой (Мария Аронова). Весна 1917 года. Российская армия терпит поражения, многие солдаты за колбасу и шнапс братаются с немецкими захватчиками, министр-председатель Временного правительства Александр Керенский (Марат Башаров) до последнего не верит в то, что дела на фронте обстоят самым неприятным образом.
Для поднятия боевого духа создаётся женский «Батальон смерти», командиром которого становится офицер Бочкарёва. Суровая женщина с первых минут дает понять обритым наголо добровольцам, что «свою бабью сущность надо оставить дома». В один батальон попадают и герцогини, и простые деревенские девки, которым теперь предстоит сражаться бок о бок.
Несмотря на то, что режиссером фильма стал Дмитрий Месхиев («Свои», «Механическая Сюита»), большое внимание прессы и зрителей приковал тот факт, что продюсером «Батальона» выступил Федор Бондарчук. Многочисленные споры по поводу его военного блокбастера «Сталинград» не утихали целый год после его премьеры. Некоторые зрители посчитали, что «Батальонъ» — это своеобразная работа над ошибками. Оказалось, что фильм о женщинах в окопах совсем не об этом. Тут практически нет масштабных сражений, которые мы могли ожидать увидеть в фильме о войне. Добрую половину киноленты мы видим, как вчерашние барышни и девицы постепенно превращаются в солдат, способных штыками протыкать насквозь вражеских солдат.
В этом, вероятно, заключается одна из главных особенностей этого фильма. В нем сложно заметить тот концентрированный патриотизм, который мы можем видеть во многих последних фильмах, снятых при финансовой поддержке государства (взять хотя бы декабрьскую «Василису», о которой NashGorod.ru писал ранее). Соединяются детали фильма не «духовными скрепами» и бесконечными диалогами о судьбе Родины, а историями о героях картины, которые в первую очередь просто женщины, решившие не стоять в стороне.
Конечно, можно попытаться провести параллели с той же «9-ой ротой» Бондарчука, где простые русские пацаны попадают в омут афганской войны. Только в «Батальоне» больше души, а не спецэффектов, да и проблем, которые мы видим в этой картине, больше, чем одна.
Для тюменцев фильм примечателен тем, что в нем играет актер Тюменского драматического театра Николай Аузин. Он исполнил в «Батальоне» роль поручика Селезнева, одного из тех мужчин, которые помогали Бочкаревой командовать рядовыми. Это стала первой ролью Аузина в большом кино, с которой тридцатилетней актер отлично справился.
По словам исполнительны главной роли Марии Ароновой, из-за необходимости в рейтинге «12+», из «киношной» версии фильма было вырезано много сцен, которые могли бы показаться слишком жестокими и тяжелыми.
Вероятно, позже выйдет специальная телевизионная версия фильма, которая будет ориентирована на зрителей старше 16 лет. Так или иначе, фильм «Батальонъ», который сейчас идет в кино, сложно порекомендовать тем, кто не может видеть на экране жестокость. Хотя, стоит отметить, что создатели кинокартины все равно серьезно постарались, адаптируя ее для тех, кому еще нет 12 лет.
Хорошая актерская игра, неслабый сюжет и неожиданный подход к так называемому жанру «современная российская военная драма» сделали невозможное, и 10 000 000 долларов, потраченные на «Батальонъ» превратились в действительно сильное кино, а не в то, что мы могли видеть на протяжении последних лет. Приятный сюрприз к окончанию зимы.