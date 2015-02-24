Тюменские лыжники завоевали две бронзы на первенстве России

Кроме того, бронзовым призером первенства стала Татьяна Алешина, также представляющая ЦСП72. Она заняла третье место в спринте свободным стилем, уступив Полине Ковалевой (Москва-Красноярский край) и Марие Давыденковой (Москва), которые заняли первое и второе места соответственно.