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Тюменские лыжники завоевали две бронзы на первенстве России

24 февраля 2015, 10:40
В деревне Кононовская (Архангельская область) завершилось первенство России по лыжным гонкам среди юниоров и юниорок. Юношеская сборная Тюменской области стала бронзовым призером эстафетной гонки.

В гонке 4×5 км. четверо представителей регионального Центра спортивной подготовки Владимир Березин, Илья Санников, Егор Березин и Яков Сеземов заняли третье место с отставанием от лидера гонки 1 минуту 14.5 секунды. Победителем стали лыжники из Республики Коми, второе место осталось за командой Москвы, сообщает пресс-служба ЦСП72.

Кроме того, бронзовым призером первенства стала Татьяна Алешина, также представляющая ЦСП72. Она заняла третье место в спринте свободным стилем, уступив Полине Ковалевой (Москва-Красноярский край) и Марие Давыденковой (Москва), которые заняли первое и второе места соответственно.

Фото: Федерация лыжных гонок России

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