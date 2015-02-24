Тюменские квнщики откроют «Сезон удачи»

Там отметили, что зрителей ждет встреча с дебютантами и лучшими командами вузов города. Тюменский государственный университет представят команда «Ассорти» и участники фестиваля «КиВиН-2015» из команды «Рассказать друзьям». В остроумии и находчивости с ними сразятся «Сборная двух корпусов» из ТюмГНГУ, две команды из Государственного аграрного университета Северного Зауралья, одна из которых — «Русь» — уже знакома публике. Готовятся к выступлению и другие команды тюменских вузов, а также сборная «Пятый лишний» из Каскары. Ожидается, что к участникам присоединится чемпион прошлого сезона команда КВН «Мирное время», представляющая Тюменское высшее военно-инженерное командное училище.