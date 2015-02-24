Тюменские квнщики откроют «Сезон удачи»

В ближайшую субботу, 28 февраля, состоится первая игра «Сезона удачи» Тюменской региональной лиги Международного союза КВН.
Тюменцы, которые в 28 февраля в 18.30 окажутся в концертном зале ДНК «Строитель», узнают, что «не перевелись еще в Тюмени…" — именно так звучит тема игры — веселые и находчивые студенты. Об этом сообщили в пресс-службе городского многопрофильного центра.
Там отметили, что зрителей ждет встреча с дебютантами и лучшими командами вузов города. Тюменский государственный университет представят команда «Ассорти» и участники фестиваля «КиВиН-2015» из команды «Рассказать друзьям». В остроумии и находчивости с ними сразятся «Сборная двух корпусов» из ТюмГНГУ, две команды из Государственного аграрного университета Северного Зауралья, одна из которых — «Русь» — уже знакома публике. Готовятся к выступлению и другие команды тюменских вузов, а также сборная «Пятый лишний» из Каскары. Ожидается, что к участникам присоединится чемпион прошлого сезона команда КВН «Мирное время», представляющая Тюменское высшее военно-инженерное командное училище.
Оценивать игру будут известные тюменские квнщики. Среди членов жюри будет и редактор лиги «Тюмень», капитан команды КВН «Кефир» Аркадий Шестаков.
Билеты на игру можно купить в кассе ДНК «Строитель» (ул. Республики, 179). Цена — 100 рублей.
Отметим, что данный сезон — первый для Тюменской региональной лиги Международного союза КВН. О ее создании было объявлено в январе на фестивале команд КВН в Сочи. До этого тюменские квнщики оттачивали мастерство в рамках городской лиги, которой в этом году исполнилось 25 лет.
Как рассказала Nashgorod.ru руководитель тюменского Клуба веселых и находчивых Лариса Антропова, новый статус лиги дает играющим командам ряд преимуществ. Например, победитель финала получает право на участие в Кубке чемпионов региональных лиг, а это хороший шанс не только заявить о себе, но и получить путевку в «Премьер-лигу», как это случилось с командой из Высшей школы экономики (Москва) на сочинском фестивале в 2015 году. Редакторами Тюменской региональной лиги кроме Аркадия Шестакова являются Евгений Бикшаримов (автор команды КВН «Нефтегаз»), квнщик из Самары Эдуард Давыдов и «союзовец» Виктор Щетков.
Молодежное движение КВН осуществляет свою деятельность при поддержке департамента по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени на базе МАОУ ДОД ДЮЦ «Авангард».