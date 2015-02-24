Тюменская область ставит рекорды по рождаемости

«С августа на территории всей страны, в том числе в Тюменской области, снова начали увеличиваться показатели и общей и сердечно сосудистой смертности. Хотя в целом по результатам года нельзя сказать, что идет явный рост, но мы не снизили показатели, — отметил Сергей Шалаев. — Я думаю, что то социальное напряжение, которое существует в обществе, с чем ассоциируется второе полугодие 2014 года, наверное, все-таки сказывается и на состоянии нашего здоровья».