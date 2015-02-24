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Тюменская область ставит рекорды по рождаемости

24 февраля 2015, 14:37
Естественный прирост населения Тюменской области в 2014 году был рекордным и составил 1710 человек на 100 тысяч населения. Об этом на пресс-конференции рассказал руководитель областного кардиологического диспансера областной клинической больницы № 1 Сергей Шалаев.
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Тюмень

«Рождаемость в Тюменской области в 2014 году была рекордной и превысила общероссийский показатель почти на 29%», — сказал он.

Однако ожидавшегося снижения смертности, как показывали предварительные данные за первое полугодие 2014 года, не произошло. По словам Сергея Шалаева, первые полгода прошли очень позитивно. Среди всех регионов Российской Федерации область была на третьем месте по темпам снижения смертности, однако к концу года весь этот позитив вернулся к исходному результату.

«С августа на территории всей страны, в том числе в Тюменской области, снова начали увеличиваться показатели и общей и сердечно сосудистой смертности. Хотя в целом по результатам года нельзя сказать, что идет явный рост, но мы не снизили показатели, — отметил Сергей Шалаев. — Я думаю, что то социальное напряжение, которое существует в обществе, с чем ассоциируется второе полугодие 2014 года, наверное, все-таки сказывается и на состоянии нашего здоровья».

В 2014 году коэффициент смертности составил 1160 человек на 100 тысяч населения. Тем не менее он на 11,5% ниже показателей РФ.

Фото: metronews.ru

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