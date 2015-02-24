Поссорился со знакомым и начал махать ножом

20 февраля текущего года в квартире дома, расположенного на улице Московский тракт, во время совместного распития алкоголя между мужчинами произошла ссора. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Тюменской области, обвиняемый схватил нож и нанес своему знакомому не менее семи ударов ножом.