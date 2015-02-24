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Поссорился со знакомым и начал махать ножом

24 февраля 2015, 17:34
В Тюмени продолжают происходить бытовые преступления. Так, 38-летний житель областного центра порезал своего собутыльника ножом. Тот выжил, но находится в тяжелом состоянии в больнице. Его обидчику предъявлено обвинение по ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство).
Сюжет
Тюмень

20 февраля текущего года в квартире дома, расположенного на улице Московский тракт, во время совместного распития алкоголя между мужчинами произошла ссора. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Тюменской области, обвиняемый схватил нож и нанес своему знакомому не менее семи ударов ножом.

Несмотря на полученные раны, мужчина выжил и был госпитализирован в областную больницу № 2. Там ему оказывается медицинская помощь. Состояние мужчины врачи оценивают как тяжелое.

Расследование уголовного дела продолжается, выясняются обстоятельства происшествия.

#Новости#Тюмень#Покушение на убийство#Таня#Происшествия
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