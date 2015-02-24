nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Дом на Олимпийской провел день без отопления

24 февраля 2015, 19:44
О том, что в доме № 12 по улице Олимпийской в Тюмени нет отопления, в редакцию NashGorod.ru сообщила жительница дома Елена.

«24.02.15, Олимпийская, 12 — без предупреждения отключили горячую воду и отопление. Когда включат никто не знает», — пишет жительница этого дома.

На разводящих сетях случилось повреждение. «Работы закончены и уже началось заполнение системы трубопровода теплоносителем, в ближайшее время тепло вернется в дома тюменцев», — успокоили в «Тепло Тюмени»- филиале СУЭНКО. Сколько домов оставалось без тепла, в компании не сообщили.

Отметим, что доводить до жильцов информацию об отключениях — обязанность управляющей компании. Дом № 12 курирует УК «Универсал».

#Новости#Отопление#Тепло Тюмени#Женя#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25