Дом на Олимпийской провел день без отопления

На разводящих сетях случилось повреждение. «Работы закончены и уже началось заполнение системы трубопровода теплоносителем, в ближайшее время тепло вернется в дома тюменцев», — успокоили в «Тепло Тюмени»- филиале СУЭНКО. Сколько домов оставалось без тепла, в компании не сообщили.