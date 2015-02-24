Дом на Олимпийской провел день без отопления

«24.02.15, Олимпийская, 12 — без предупреждения отключили горячую воду и отопление. Когда включат никто не знает», — пишет жительница этого дома.
На разводящих сетях случилось повреждение. «Работы закончены и уже началось заполнение системы трубопровода теплоносителем, в ближайшее время тепло вернется в дома тюменцев», — успокоили в «Тепло Тюмени»- филиале СУЭНКО. Сколько домов оставалось без тепла, в компании не сообщили.
Отметим, что доводить до жильцов информацию об отключениях — обязанность управляющей компании. Дом № 12 курирует УК «Универсал».