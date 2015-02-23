Во время пожара в Тобольском районе погиб ребенок

Серьезный пожар произошел накануне, 22 февраля, в деревне Малозоркольцево Тобольского района. Огонь полностью уничтожил квартиру, где жила многодетная семья. Но самое страшное, что при пожаре, как сообщают неофициальные источники, погиб один из малышей.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области, сообщение о пожаре в трехкомнатной квартире в жилом доме на две семьи в деревне Малозоркольцево поступило 22 февраля в 1.50. Спустя две минуты на место прибыли первые пожарные расчеты и начали тушение. К приезду пожарных квартира уже была охвачена огнем по всей площади. В ликвидации пожара были задействованы шесть единиц специальной техники, на место происшествия выезжали полиция, скорая помощь, служба газа. В 2.23 пожар удалось потушить. Причины возгорания и сумма причиненного ущерба в настоящее время устанавливаются.
О том, что во время пожара погиб ребенок, сообщается в группе «Фонд помощи малообеспеченным семьям г. Тобольска» в социальной сети «ВКонтакте». Там пишут о том, что погорельцам, потерявшим ребенка и кров, требуется помощь. Нужны вещи и одежда для родителей и оставшихся в живых детей, однако пока не совсем понятно, как эту помощь можно оказать. По информации одной из участниц группы, сейчас семья находится в детском реабилитационном центре.
Официального подтверждения того, что в деревне Малозоркольцево погиб ребенок, пока нет.