Во время пожара в Тобольском районе погиб ребенок

О том, что во время пожара погиб ребенок, сообщается в группе «Фонд помощи малообеспеченным семьям г. Тобольска» в социальной сети «ВКонтакте». Там пишут о том, что погорельцам, потерявшим ребенка и кров, требуется помощь. Нужны вещи и одежда для родителей и оставшихся в живых детей, однако пока не совсем понятно, как эту помощь можно оказать. По информации одной из участниц группы, сейчас семья находится в детском реабилитационном центре.