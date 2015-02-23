Роспотребнадзор запретил ввоз польских сыров

В августе 2014 года в ответ на санкции Запада Россия ввела годовое эмбарго на поставки значительной части продовольственных товаров из стран — членов Евросоюза, США, Австралии, Норвегии и Канады. Под запрет, в частности, попали мясная и молочная продукция, фрукты и овощи, морепродукты и охлажденная рыба. Эта мера стала ответом на антироссийские санкции, введенные в связи с присоединением Крыма к России и позицией Москвы по украинскому конфликту. Позже список был скорректирован, пополнившись живой рыбой (за исключением мальков лосося и форели). В то же время часть продуктов из перечня убрали.