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Роспотребнадзор запретил ввоз польских сыров

23 февраля 2015, 17:55
Роспотребнадзор запретил ввоз сырных и сыроподобных продуктов из Польши. Об этом сообщает в понедельник, 23 февраля, пресс-служба ведомства.

Причиной запрета стало нарушение технических регламентов Таможенного союза, касающихся маркировки. Нарушение было выявлено при исследовании сыроподобного продукта «Веселая коровка» производства польской компании OSTROWIA Sp. z.o.o.

Запрет на ввоз введен с 20 февраля. Информация направлена в соответствии с правилами ВТО уполномоченному органу, в Федеральную таможенную службу и управления Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации.

В августе 2014 года в ответ на санкции Запада Россия ввела годовое эмбарго на поставки значительной части продовольственных товаров из стран — членов Евросоюза, США, Австралии, Норвегии и Канады. Под запрет, в частности, попали мясная и молочная продукция, фрукты и овощи, морепродукты и охлажденная рыба. Эта мера стала ответом на антироссийские санкции, введенные в связи с присоединением Крыма к России и позицией Москвы по украинскому конфликту. Позже список был скорректирован, пополнившись живой рыбой (за исключением мальков лосося и форели). В то же время часть продуктов из перечня убрали.

#Новости#Продукты#Россия#Польша#Таня#Экономика
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