Стоимость бананов в магазинах достигла пятнадцатилетнего максимума

Участники рынка и эксперты связывают подорожание бананов с девальвацией рубля и повышенным спросом. «Если перевести сейчас розничные цены на бананы в доллары, то они будут стоить меньше, чем в прошлом году», — рассказала ТАСС директор отраслевого портала FruitNews Ирина Козий. Она предположила, что стоимость данного товара может снизиться в середине весны.