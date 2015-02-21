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Стоимость бананов в магазинах достигла пятнадцатилетнего максимума

21 февраля 2015, 13:40
Стоимость бананов в российской рознице достигла максимального значения за последние 15 лет. Средняя стоимость килограмма бананов в январе 2015 года выросла на 48 процентов к январю прошлого года — до 70,8 рублей.
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Тюмень

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

Участники рынка и эксперты связывают подорожание бананов с девальвацией рубля и повышенным спросом. «Если перевести сейчас розничные цены на бананы в доллары, то они будут стоить меньше, чем в прошлом году», — рассказала ТАСС директор отраслевого портала FruitNews Ирина Козий. Она предположила, что стоимость данного товара может снизиться в середине весны.

В пресс-службе ретейлера «Лента» рассказали, что в январе 2015 года рост закупочных цен на бананы составил 27 процентов, а продажных — 9 процентов.

В Федеральной антимонопольной службе сообщили, что к ним поступали единичные жалобы на рост цен на бананы. Однако ведомство не ведет мониторинг стоимости фруктов в магазинах, поскольку он не относится к социально значимым продуктам.

Как пишет «Лента. Ру» со ссылкой на ТАСС, цены на бананы в Росссии с 2000 года ни разу не превышали 70 рублей. В ноябре 2014 года средняя цена килограмма фрукта составляла 52,2 рубля.

Фото: prokazan.ru

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