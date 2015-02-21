На фестивале «Покупаем Тюменское!» рыбка пользуется большим спросом

На одной из четырех точек фестиваля, на рынке Михайловском представлен большой выбор мяса говядины, свинины, утятины, кролика и баранины. Надо отметить, что цены довольно приемлемые, так, например, 1 кг говядины стоит от 270 рублей, а хорошую вырезку свинины можно купить за 280 рублей — 1 кг.
Большая очередь выстроилась к прилавкам с рыбой. Здесь представлена и свежемороженая кета (210 рублей за 1 кг), форель (560 рублей), морской окунь (198 рублей) и вяленый сырок (335 рублей), и слабосоленый муксун (1150 рублей), семга (822 рубля), форель (798 рублей). Пленительный запах исходит от сырка горячего копчения, он стоит всего 240 рублей за 1 кг.
Также на рынке можно купить молочные продукты тюменских фермерских хозяйств, мед, сухофрукты, овощи.
Больше всего внимания притягивают кованые работы одного мастера. Местный кузнец выковал трехметровый мангал в виде парусника. Купить можно также настоящие самовары и другую посуду художественной ковки.
Надо отметить, фестиваль «Покупаем Тюменское!» не является сельскохозяйственной ярмаркой, на которой реализуются социально-значимые товары по фиксированным ценам. Это мероприятие, где каждый сможет приобрести качественную безопасную и экологически чистую продукцию местного производства, в то числе деликатесную.
Всего в фестивале примут участие около 100 тюменских предприятий на четырех площадках города: — территория, прилегающая к ОАО «Тюменская ярмарка», ул. Севастопольская, 12; — территория, прилегающая к рынку «Михайловский», ул. Федюнинского, 55; — территория около торгового центра «Порт», г. Тюмень, ул. Мельникайте, 126, корпус 2; — территория возле торгово-ярмарочного комплекса «Заречный двор», пр. Солнечный, 11.