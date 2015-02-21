На фестивале «Покупаем Тюменское!» рыбка пользуется большим спросом

На одной из четырех точек фестиваля, на рынке Михайловском представлен большой выбор мяса говядины, свинины, утятины, кролика и баранины. Надо отметить, что цены довольно приемлемые, так, например, 1 кг говядины стоит от 270 рублей, а хорошую вырезку свинины можно купить за 280 рублей — 1 кг.