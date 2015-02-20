Внимание! Внимание! У ТРЦ «Премьер» — народное гуляние!

В программе — необычные опыты и эксперименты! Вам расскажут и покажут как при помощи горящей мыльной пены, вакуума, настоящего джина и много другого растопить надоевший снег. А тех, кому с зимой прощаться пока не хочется, покажут, как сделать новые сугробы! Хотите узнать, как не сгореть, поджигая масленичное чучело или задобрить весну не горящими купюрами — приходите в «Премьер»!