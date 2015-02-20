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Внимание! Внимание! У ТРЦ «Премьер» — народное гуляние!

20 февраля 2015, 09:01
В субботу, 21 февраля, у ТРЦ «Премьер» будет проходить народное гуляние «Масленица» (на парковке у моста)! Это театрализованное представление с песнями и танцами, конкурсы — с призами и подарками, игры, состязание силачей, ленточная карусель и, конечно же, сжигание чучела!

Начало мероприятия на парковке: в 15–00 часа.

Родителям с детьми лучше прийти пораньше — ведь именно в этот день в «Премьере» в 14–30 их ждет научное шоу «Прощай, зима!».

В программе — необычные опыты и эксперименты! Вам расскажут и покажут как при помощи горящей мыльной пены, вакуума, настоящего джина и много другого растопить надоевший снег. А тех, кому с зимой прощаться пока не хочется, покажут, как сделать новые сугробы! Хотите узнать, как не сгореть, поджигая масленичное чучело или задобрить весну не горящими купюрами — приходите в «Премьер»!

Приходи в «Премьер» народ — Масленица к нам идет!

#Новости#Народное гуляние#ТРЦ Премьер#Масленица#Женя#Культура
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