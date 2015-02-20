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В ТюмГУ будут проверять курсовые и дипломы на плагиат

20 февраля 2015, 16:21
В Тюменском госуниверситете принято решение о введении системы сплошной проверки курсовых и выпускных квалификационных работ студентов на предмет уникальности текста через программу «Антиплагиат».
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Тюмень

Необходимость выявления заимствований в дипломных работах продиктована временем — с развитием современных интернет технологий и электронной базы научных исследований растет искушение «списать».

Проверке на наличие неправомерных заимствований будут подвергнуты дипломные работы выпускников уже текущего учебного года. А в перспективе подобную проверку будут проходить и курсовые работы студентов.

Как отмечает первый проректор вуза Валерий Дубицкий, такая проверка дисциплинирует студентов, мотивирует к самостоятельности в исследовательской и научной деятельности, повышает статус выпускников университета. Установленная в вузе система «Антиплагиат. ВУЗ» при проверке работы на заимствования использует внутреннюю базу университета, где будут сохраняться все дипломные работы, прошедшие в системе проверку, а также коллекцию диссертаций РГБ, модуль поиска по коллекции LEXPRO (коллекция юридических документов), коллекцию дипломных работ Восточной экономической гуманитарной академии и другие источники.

«Введение системы „Антиплагиат“ — это новый шаг в работе Тюменского госуниверситета над качеством образования», — сказал сегодня на административном совете ректор вуза Валерий Фальков. Об этом пишет управление информационной политики ТюмГУ.

К сведению студентов: самостоятельно проверить свою работу можно в бесплатной версии системы.

Фото: usmf.md

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