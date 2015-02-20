В ТюмГУ будут проверять курсовые и дипломы на плагиат

Как отмечает первый проректор вуза Валерий Дубицкий, такая проверка дисциплинирует студентов, мотивирует к самостоятельности в исследовательской и научной деятельности, повышает статус выпускников университета. Установленная в вузе система «Антиплагиат. ВУЗ» при проверке работы на заимствования использует внутреннюю базу университета, где будут сохраняться все дипломные работы, прошедшие в системе проверку, а также коллекцию диссертаций РГБ, модуль поиска по коллекции LEXPRO (коллекция юридических документов), коллекцию дипломных работ Восточной экономической гуманитарной академии и другие источники.