В ТюмГУ будут проверять курсовые и дипломы на плагиат

Необходимость выявления заимствований в дипломных работах продиктована временем — с развитием современных интернет технологий и электронной базы научных исследований растет искушение «списать».
Проверке на наличие неправомерных заимствований будут подвергнуты дипломные работы выпускников уже текущего учебного года. А в перспективе подобную проверку будут проходить и курсовые работы студентов.
Как отмечает первый проректор вуза Валерий Дубицкий, такая проверка дисциплинирует студентов, мотивирует к самостоятельности в исследовательской и научной деятельности, повышает статус выпускников университета. Установленная в вузе система «Антиплагиат. ВУЗ» при проверке работы на заимствования использует внутреннюю базу университета, где будут сохраняться все дипломные работы, прошедшие в системе проверку, а также коллекцию диссертаций РГБ, модуль поиска по коллекции LEXPRO (коллекция юридических документов), коллекцию дипломных работ Восточной экономической гуманитарной академии и другие источники.
«Введение системы „Антиплагиат“ — это новый шаг в работе Тюменского госуниверситета над качеством образования», — сказал сегодня на административном совете ректор вуза Валерий Фальков. Об этом пишет управление информационной политики ТюмГУ.
Фото: usmf.md