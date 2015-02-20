«Тюмень» сразится с «Волгарем» в полуфинале Кубка ФНЛ

Как сообщает пресс-служба тюменского клуба, команды отыграли самый крупный первый этап по круговой системе в группах. В полуфинал вышли «Сибирь», которая сыграет с «Томью». «Тюмени» в соперники достался «Волгарь». Остальные команды пройдут стыковые матчи и разыграют места с 5 по 16-е.
Встреча между сибирским и астраханским клубами состоится в 11.15 по московскому времени на поле спортивного комплекса «Кайя». Главный трофей победители полуфинала разыграют в День защитника отечества 23 февраля.
Между тем в рамках Первенства ФНЛ «Волгарь» и «Тюмень» уже встречались на поле. Поединок в Астрахани завершился вничью 2:2. В настоящее время астраханский клуб располагается на 8-ом месте в турнирной таблице, «Тюмень» занимает 14-ю строчку.