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«Тюмень» сразится с «Волгарем» в полуфинале Кубка ФНЛ

20 февраля 2015, 10:16
В турецком городе Белек идет борьба за Кубок Футбольной национальной Лиги. ФК «Тюмень» сегодня, 20 февраля, ждет встреча с астраханским «Волгарем».

Как сообщает пресс-служба тюменского клуба, команды отыграли самый крупный первый этап по круговой системе в группах. В полуфинал вышли «Сибирь», которая сыграет с «Томью». «Тюмени» в соперники достался «Волгарь». Остальные команды пройдут стыковые матчи и разыграют места с 5 по 16-е.

Встреча между сибирским и астраханским клубами состоится в 11.15 по московскому времени на поле спортивного комплекса «Кайя». Главный трофей победители полуфинала разыграют в День защитника отечества 23 февраля.

Между тем в рамках Первенства ФНЛ «Волгарь» и «Тюмень» уже встречались на поле. Поединок в Астрахани завершился вничью 2:2. В настоящее время астраханский клуб располагается на 8-ом месте в турнирной таблице, «Тюмень» занимает 14-ю строчку.

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