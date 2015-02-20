«Тюмень» сразится с «Волгарем» в полуфинале Кубка ФНЛ

Как сообщает пресс-служба тюменского клуба, команды отыграли самый крупный первый этап по круговой системе в группах. В полуфинал вышли «Сибирь», которая сыграет с «Томью». «Тюмени» в соперники достался «Волгарь». Остальные команды пройдут стыковые матчи и разыграют места с 5 по 16-е.