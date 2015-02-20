ТРЦ приглашает на «Малахитовую» масленицу

Вас ждут веселые скоморохи, выступление Тюменских артистов и танцевальных коллективов. Каждый желающий сможет принять участие в традиционных масленичных играх, конкурсе частушек и уйти с Малахитового праздника с подарком! Катание на лошадях и квадроциклах, плюшки на льду, детский аквагрим — оставят самые приятные и радостные воспоминания.