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ТРЦ приглашает на «Малахитовую» масленицу

20 февраля 2015, 12:39
ТРЦ «Малахит» приглашает к себе всех жителей города Тюмени на празднование «Малахитовой Масленицы» 22 февраля в 14:00 по адресу: улица Республики, 200а.

Вкуснейшие блины и ароматный чай — бесплатно каждому посетителю.

Вас ждут веселые скоморохи, выступление Тюменских артистов и танцевальных коллективов. Каждый желающий сможет принять участие в традиционных масленичных играх, конкурсе частушек и уйти с Малахитового праздника с подарком! Катание на лошадях и квадроциклах, плюшки на льду, детский аквагрим — оставят самые приятные и радостные воспоминания.

Все развлекательные площадки абсолютно бесплатные!

ТРЦ «Малахит» ждет вас на празднике!

Приходите! Будет весело!

Проводим зиму вместе!

#Новости#ТРЦ Малахит#Масленица#Женя#Культура
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