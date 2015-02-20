«Рубин» обыграли «Сарыарку» в овертайме

Надо отметить, что в силовых приемах ребята «Сарыарки» были на высоте. Стычки между командами происходили в течение всего матча, к завершению игры эмоции только возрастали. Так, гости набрали 72 минуты штрафа благодаря Александру Торянику и Михаилу Паньшину, получившим за рукоприкладство 37 и 25 штрафных минут соответственно. Об этом сообщает пресс-служба ХК «Рубин». Но тюменцы, как всегда, не сумели воспользоваться количественным преимуществом.