«Рубин» обыграли «Сарыарку» в овертайме

В начале первого периода борьба между давними соперниками завязалась на поле хозяев, но голкипер «Рубина» Денис Франскевич мастерски отразил все нападения. Сибирякам пришлось трижды играть в меньшинстве, сделали они это уверенно, плавно, не давая даже возможности «Сарыарке» пробраться к воротам. На 14 минуте счет открыл капитан «Рубина» Сергей Розин.
После перерыва казахе тут же отыгрались: дважды в течение минуты пробив защиту Франскевича. Отличились Константин Савенков и Егор Шастин. Почти в конце отрезка с передачи Дениса Сандера сравнять счет удалось Владимиру Гусеву- 2:2.
Надо отметить, что в силовых приемах ребята «Сарыарки» были на высоте. Стычки между командами происходили в течение всего матча, к завершению игры эмоции только возрастали. Так, гости набрали 72 минуты штрафа благодаря Александру Торянику и Михаилу Паньшину, получившим за рукоприкладство 37 и 25 штрафных минут соответственно. Об этом сообщает пресс-служба ХК «Рубин». Но тюменцы, как всегда, не сумели воспользоваться количественным преимуществом.
В овертайме пробраться к воротам «Сарыарки» удалось Сергею Тополю, он же и принес победное очко «Рубину». Счет — 3:2.
В послематчевой пресс-конференции наставник «Рубина» Мисхат Фахрутдинов поздравил команду с победой. «В плане боевитости матч получился хорошим и зрителям наверняка понравился. Обе команды играли с азартом. На хоккеистов ничего не давило, поэтому им удалось показать зрелищный хоккей. У нас не все получалось», — добавил он.
Главный тренер «Сарыарки» Леонид Тамбиев также отметил, что удаления сыграли на руку сопернику. «Матч получился боевым, я доволен самоотдачей хоккеистов, их нацеленностью на борьбу, но много пришлось действовать в меньшинстве. Это отчасти „сломало“ нашу игру», — сказал он и добавил, что впереди команду ждет плей-офф.
Фото: vk.com