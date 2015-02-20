Продажи тюменских социальных товаров увеличились

По словам коммерческого директора комбината мясных полуфабрикатов «Мясная сказка» Анны Французовой, снижения покупательской способности на их предприятии также не заметно. «Компания имеет определенную стабильность. Среднерыночную цену мы не повышаем, наши пельмени и фарш как покупали, так и покупают. К тому же мы запустили линейку экономичных продуктов питания для тех, кто испытывает трудности с деньгами. Домашние пельмени мы уже поставляем в тюменские магазины, там используются не высший сорт мяса, но они не менее вкусные. Люди их с удовольствием едят», — прокомментировала она.