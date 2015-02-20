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Продажи тюменских социальных товаров увеличились

20 февраля 2015, 14:26
Тюменские производители наблюдают рост продаж линейки социальных товаров. Об этом на пресс-конференции заявил директор производственной компании «Молоко» Ильназ Исмагилов.
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Тюмень

Он рассказал о покупательской способности тюменцев в условиях экономического кризиса. «Премиум сегмент немножко проседает, а товары социальной группы наоборот показывают динамику роста. Здесь играет роль отсутствие импортного сырья на рынке, — сказал он. — Мы участвуем в программе, которая проработана департаментом агропромышленного комплекса, и продаем свою продукцию по фиксированной цене на территории региона. Все же я думаю, что в будущем реализация определенной группы товаров будет иметь сложности, например мясной продукции. Средняя цена будет высокая».

По словам коммерческого директора комбината мясных полуфабрикатов «Мясная сказка» Анны Французовой, снижения покупательской способности на их предприятии также не заметно. «Компания имеет определенную стабильность. Среднерыночную цену мы не повышаем, наши пельмени и фарш как покупали, так и покупают. К тому же мы запустили линейку экономичных продуктов питания для тех, кто испытывает трудности с деньгами. Домашние пельмени мы уже поставляем в тюменские магазины, там используются не высший сорт мяса, но они не менее вкусные. Люди их с удовольствием едят», — прокомментировала она.

Фото: 2.kurs.ru

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