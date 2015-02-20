На фестивале «Покупаем Тюменское!» цены будут ниже на 15%

Как рассказал на пресс-конференции директор некоммерческого партнерства «Производителей сельскохозяйственной продукции и продовольствия Тюменской области» Андрей Червяков, жители и гости областной столицы получат прекрасную возможность приобрести свежую качественную безопасную и экологически чистую продукцию местного производства. Крупные товаропроизводители и крестьянские хозяйства представят свои товары, причем доля малых форм хозяйства будет составлять более 60% всей продукции.
Купить можно будет мясо свинины, говядины, баранины, кролика, конины, домашней птицы, а также овощи, рыбу, сухофрукты, хлебобулочные изделия и многое другое.
«Фестиваль принципиально отличается от обычных сельскохозяйственных ярмарок. Во-первых, он приурочен к Масленице, а во-вторых, жителям представят широкий ассортимент, в том числе деликатесной продукции. На ярмарках же реализуются социально-значимые товары, — отметил Андрей Червяков. — Регулирования цен как такового не будет, но я думаю, что стоимость продуктов будет ниже, чем в магазинах».
По словам директора производственной компании «Молоко» Ильназа Исмагилова, чья продукция также будет представлена на фестивале, стоимость товара будет на 5% выше оптовой для покрытия издержек. «Я думаю, что отличаться она будет процентов на 15 от цен в магазинах», — сказал он.
Масленичное праздничное настроение обеспечат народные коллективы Тюмени и области. «Например, Казанский, Ялуторовский и Заводоуковский районы привозят свои богатырские забавы, мужчины смогут проявить свою силу и побороться на мешках. Также будут звучать масленичные песни, танцы, каждый желающий сможет поучаствовать в различных играх. И, конечно же, все попробуют традиционное блюдо — блины. А в конце праздника будет сожжено соломенное чучело», — поделилась руководитель фольклорного ансамбля «Росстань» Лилия Демина. Попробовать можно будет не только блины с мясом, рыбой и творогом. Тюменские производители проведут дегустацию своей продукции — пельмени из оленины, элитные со свининой, вареники с картошкой гриль приготовят прям на месте в пароварках.
Всего в фестивале примут участие около 100 тюменских предприятий на четырех площадках города:
— территория, прилегающая к ОАО «Тюменская ярмарка», ул. Севастопольская, 12;
— территория, прилегающая к рынку «Михайловский», ул. Федюнинского, 55;
— территория около торгового центра «Порт», г. Тюмень, ул. Мельникайте, 126, корпус 2;
— территория возле торгово-ярмарочного комплекса «Заречный двор», пр. Солнечный, 11.
Фото: sb.by