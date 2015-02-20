На фестивале «Покупаем Тюменское!» цены будут ниже на 15%

Масленичное праздничное настроение обеспечат народные коллективы Тюмени и области. «Например, Казанский, Ялуторовский и Заводоуковский районы привозят свои богатырские забавы, мужчины смогут проявить свою силу и побороться на мешках. Также будут звучать масленичные песни, танцы, каждый желающий сможет поучаствовать в различных играх. И, конечно же, все попробуют традиционное блюдо — блины. А в конце праздника будет сожжено соломенное чучело», — поделилась руководитель фольклорного ансамбля «Росстань» Лилия Демина. Попробовать можно будет не только блины с мясом, рыбой и творогом. Тюменские производители проведут дегустацию своей продукции — пельмени из оленины, элитные со свининой, вареники с картошкой гриль приготовят прям на месте в пароварках.