Диспансеризация-2015 будет бороться с болезнями сердца

Отметим, если человек хочет проверить свое здоровье, а до диспансеризации еще далеко (она проводится один раз в три года: 18 лет, 21, 24, 27 и т.д. (+3 года), то один раз в два года в каждой поликлинике проводятся профилактические осмотры. «По идее вам даже к врачу не надо идти, средний медработник даст перечень обследований, которые вы должны пройти, анкету для заполнения и направление на анализы. По результатам уже определяют нужно идти на дополнительное обследование или нет», — отметила Наталья Брынза.