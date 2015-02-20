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Диспансеризация-2015 будет бороться с болезнями сердца

20 февраля 2015, 10:21
Профилактика и предотвращение сердечно-сосудистых заболеваний — такой акцент будет иметь диспансеризация, проводимая в Тюменской области в 2015 году.
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Тюмень

Об этом на пресс-конференции сообщила первый заместитель директора департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Брынза.

В 2015 году количество тюменцев, которые пройдут диспансеризацию увеличится до 255 тысяч человек. В прошлом году их было на три тысячи меньше.

«Этот год объявлен годом борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, у нас подготовлена целая программа по профилактике и предотвращению этих заболеваний, снижению смертности, инвалидизации», — прокомментировала Наталья Брынза.

По ее словам сердечно-сосудистые заболевания в первую очередь связаны с образом жизни человека. Ели человек не занимается своим здоровьем и его сохранением, то системе здравоохранения очень трудно повлиять на это.

Существуют факторы риска, которые способствуют развитию болезни: артериальная гипертония, ожирение, большое содержание холестерина, курение. По итогам диспансеризации 2014 года было выявлено 266 тысяч факторов риска, среди них лидирующие позиции занимает нерациональное питание. «Неправильное питание ведет к нарушению обмена веществ, уровню сахара в крови и в дальнейшем развитию заболеваний», — сказала начальник управления анализа прогноза и развития здравоохранения департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Захарченко.

Напомним, проведение диспансеризации основано на двухэтапном принципе. Первый подразумевает скрининговое исследование, он направлен на выявление хронических заболеваний на ранних стадиях и определение факторов риска развития данных заболеваний. Второй этап — дообследование (направление при наличии показаний ), включает дополнительный осмотр врачами-специалистами для уточнения диагноза. По результатам проведенных исследований гражданину выдается паспорт здоровья, с обязательным внесением результатов исследований и осмотров.

«Наша задача выявить у пациентов факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, работать с людьми, у которых они есть, и стараться убедить людей соблюдать здоровый образ жизни, чтобы минимизировать развитие серьезных заболеваний в последующем», — сказала Наталья Брынза.

Отметим, если человек хочет проверить свое здоровье, а до диспансеризации еще далеко (она проводится один раз в три года: 18 лет, 21, 24, 27 и т.д. (+3 года), то один раз в два года в каждой поликлинике проводятся профилактические осмотры. «По идее вам даже к врачу не надо идти, средний медработник даст перечень обследований, которые вы должны пройти, анкету для заполнения и направление на анализы. По результатам уже определяют нужно идти на дополнительное обследование или нет», — отметила Наталья Брынза.

Фото: tushik.ru

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