Юные тюменские ледолазы готовятся покорять «Филина»

Всего в походе будут принимать участие 12 воспитанников Центра под эгидой Тюменской региональной федерации альпинизма, сообщает президент федерации и тренер юных скалолазов Тимур Гайнуллин. Впрочем, в программе не только преодоление вертикалей, но и развивающие игры, тренировки в бассейне, сжигание чучела масленицы, а также празднование 23 февраля.
Массив «Филин» представляет собой живописные известняковые утесы протяженностью около 140 метров. В верхней части располагаются небольшие карстовые полости с гнездовьями птиц. Высота отвесного утеса достигает 32 метров. В южном массиве пласты известняков падают к северу под углом 20 — 25 градусов, а в северном залегают более горизонтально. Различное падение пластов является свидетельством тектонического сброса — опускания горных пород по линии разрыва. Место сражения пугачевцев с правительственными войсками. Вместе со скалами Три пещеры, Говорливый камень и Пельмень-камень создают настоящий каньон.
Выездные сборы в Каменске-Уральском станут частью подготовки к предстоящему Первенству России в Кирове 27 февраля — 3 марта.