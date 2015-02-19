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Юные тюменские ледолазы готовятся покорять «Филина»

19 февраля 2015, 17:45
Воспитанники Отделения альпинизма и скалолазания Центра туризма и краеведения ДИ «Пионер» на этих выходных отправятся на скальный массив «Филин» в окрестностях города Каменск-Уральский. Юных скалолазов ждет проверка их навыков в ходе первых тренировочных сборов на природе.

Всего в походе будут принимать участие 12 воспитанников Центра под эгидой Тюменской региональной федерации альпинизма, сообщает президент федерации и тренер юных скалолазов Тимур Гайнуллин. Впрочем, в программе не только преодоление вертикалей, но и развивающие игры, тренировки в бассейне, сжигание чучела масленицы, а также празднование 23 февраля.

Массив «Филин» представляет собой живописные известняковые утесы протяженностью около 140 метров. В верхней части располагаются небольшие карстовые полости с гнездовьями птиц. Высота отвесного утеса достигает 32 метров. В южном массиве пласты известняков падают к северу под углом 20 — 25 градусов, а в северном залегают более горизонтально. Различное падение пластов является свидетельством тектонического сброса — опускания горных пород по линии разрыва. Место сражения пугачевцев с правительственными войсками. Вместе со скалами Три пещеры, Говорливый камень и Пельмень-камень создают настоящий каньон.

Выездные сборы в Каменске-Уральском станут частью подготовки к предстоящему Первенству России в Кирове 27 февраля — 3 марта.

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