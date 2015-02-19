Юные тюменские ледолазы готовятся покорять «Филина»

Массив «Филин» представляет собой живописные известняковые утесы протяженностью около 140 метров. В верхней части располагаются небольшие карстовые полости с гнездовьями птиц. Высота отвесного утеса достигает 32 метров. В южном массиве пласты известняков падают к северу под углом 20 — 25 градусов, а в северном залегают более горизонтально. Различное падение пластов является свидетельством тектонического сброса — опускания горных пород по линии разрыва. Место сражения пугачевцев с правительственными войсками. Вместе со скалами Три пещеры, Говорливый камень и Пельмень-камень создают настоящий каньон.