Владимир Якушев предложил дисквалифицировать чиновников за ущерб бизнесу

Вместе с тем по мнению Якушева вместе с сокращением функций следует сократить и численность проверяющего персонала. «Помимо модели типовой проверок, которая сейчас активно разрабатывается в Агентстве стратегических инициатив, было бы целесообразно ввести понятие контрольно-надзорного оптимума и провести мониторинг всей надзорной деятельности на муниципальном, региональном и федеральном уровне на предмет избыточного регулирования и сокращения функций. Кроме того, я думаю, уже все поняли, что если не сократить количество участников этих процедур, то и они сами не уменьшатся. Но сделать это следует очень грамотно и аккуратно. С одной стороны нужно не навредить, а с другой, если лишние проверки будут сокращены, то это позволит снять жалобы предпринимательского сообщества», — пояснил свою позицию губернатор.