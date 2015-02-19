Владимир Якушев предложил дисквалифицировать чиновников за ущерб бизнесу

В целом губернатор озвучил целый ряд инициатив для поддержки предпринимательской активности в условиях кризиса, неоднократно подчеркнув в своем докладе, что выражает консолидированную позицию органов государственной и муниципальной власти, а также предпринимательского сообщества.
В настоящее время в правительстве РФ активно разрабатывают новые меры по снижению давления со стороны контролирующих органов на владельцев бизнеса. В частности, по словам Владимира Якушева, по поручению главы государства разрабатывается так называемая типовая модель контрольно-надзорной деятельности для проверяющих органов на уровне муниципалитетов, а также региональном и федеральном уровнях. Это позволит сократить как количество проверок, так и исключить дублирующие проверки со стороны различных контрольно-надзорных органов.
Вместе с тем по мнению Якушева вместе с сокращением функций следует сократить и численность проверяющего персонала. «Помимо модели типовой проверок, которая сейчас активно разрабатывается в Агентстве стратегических инициатив, было бы целесообразно ввести понятие контрольно-надзорного оптимума и провести мониторинг всей надзорной деятельности на муниципальном, региональном и федеральном уровне на предмет избыточного регулирования и сокращения функций. Кроме того, я думаю, уже все поняли, что если не сократить количество участников этих процедур, то и они сами не уменьшатся. Но сделать это следует очень грамотно и аккуратно. С одной стороны нужно не навредить, а с другой, если лишние проверки будут сокращены, то это позволит снять жалобы предпринимательского сообщества», — пояснил свою позицию губернатор.
Помимо этого должностные лица, намеренно причинившие ущерб предпринимателю, должны нести персональную ответственность. Она, по мнению Якушева, должна выражаться как в финансовом отношении, так и в строгом дисциплинарном наказании, вплоть до пожизненной дисквалицикации. «Такие случаи, когда бизнес понес потери от конкретных должностных лиц, к сожалению, бывают. Опять же нужно решить этот вопрос аккуратно. Однако все должностные лица должны понимать, какие последствия стоят за их решениями», — отметил губернатор.
Наряду со снижением административного давления на бизнес Владимир Якушев предложил также пересмотреть систему аттестации рабочих мест предпринимателей и перенести срок вступления этого закона для малого и среднего бизнеса на 2018 год. Представители этой категории неоднократно обращались с жалобами на невыгодные условия: те, у кого в подчинении находится менее десяти сотрудников, вынуждены будут платить за аттестацию каждого рабочего места от полутора до трех тысяч рублей. Введение моратория на эти процедуры по мнению Якушева позволит сэкономить малому бизнесу приличные суммы, особенно, в условиях экономического кризиса, когда государству необходимо изыскивать внутренние резервы для развития бизнеса.
Также по мнению Владимира Якушева, требует доработки не так давно принятый закон о патентной системе для самозанятых. В настоящее время те, кто приобретают эти патенты, по-прежнему вынуждены уплачивать страховые взносы во внебюджетные фонды самостоятельно. Вместе с тем автоматизация банковских систем способна делать это централизованно, не вовлекая в процесс самих предпринимателей.