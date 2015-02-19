В Тюменской области появилась почтовая карточка к юбилею Ершова

«Новая карточка и штемпель с фиксированной датой 18.02.2015 — это подарок от почтовиков всем почитателям русского поэта, прозаика и драматурга, — отметил на презентации почтовой карточки с оригинальной маркой и церемонии торжественного гашения начальник Ишимского почтамта Николай Аверин. — Выпуск почтовой продукции, а также организация памятных спецгашений вызывают большой интерес у адресатов корреспонденции, так как являются событием исторического значения в жизни каждого жителя Тюменской области, отражают историю, как города, так и области в целом, служат предметом коллекционирования».