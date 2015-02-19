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В Тюменской области появилась почтовая карточка к юбилею Ершова

19 февраля 2015, 09:14
Специально к юбилею Петра Ершова издательско-торговым центром «Марка» выпущена почтовая карточка с литерой «Б» и художественный штемпель первого дня «200 лет со дня рождения П.П. Ершова». Это очередной подарок для тюменских филателистов от Почты России.

«Новая карточка и штемпель с фиксированной датой 18.02.2015 — это подарок от почтовиков всем почитателям русского поэта, прозаика и драматурга, — отметил на презентации почтовой карточки с оригинальной маркой и церемонии торжественного гашения начальник Ишимского почтамта Николай Аверин. — Выпуск почтовой продукции, а также организация памятных спецгашений вызывают большой интерес у адресатов корреспонденции, так как являются событием исторического значения в жизни каждого жителя Тюменской области, отражают историю, как города, так и области в целом, служат предметом коллекционирования».

Общий тираж почтовой карточки 12 тысяч экземпляров. В Тюменскую область поступила 1 тысяча почтовых карточек, 500 из которых останутся в Тюмени, 400 — в Ишиме, а 100 отправятся в Тобольск.

#Новости#Почта России#Тюменская область#Женя#Общество
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