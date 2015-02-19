nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

В Тюмени ищут родителей пятилетней девочки

19 февраля 2015, 10:50
Сотрудники тюменской полиции устанавливают личность несовершеннолетней, а также ищут ее законных представителей. Ребенок был обнаружен вчера, 18 февраля, около 15 часов по адресу улица Республики, 181.
Сюжет
Дети

На вид девочке пять лет, рост 110 сантиметров, телосложение среднее, лицо овальное, волосы короткие черные, нос прямой вздернутый, глаза карие, губы тонкие. Азиатской внешности. По- русски ребенок не понимает и не разговаривает.

Одежда: шапка желто-розовая с помпоном, куртка болоньевая черного цвета с капюшоном и меховой отделкой, джинсы синего цвета со стразами, белая водолазка с гипюровыми вставками и стразами, ботинки белые с рисунком в виде сердечек. Серьги шаровидной формы (золото).

Установлением родителей или законных представителей ребенка занимаются сотрудники Отдела полиции № 5, сообщает пресс-служба УМВД России по г. Тюмень. Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят обращаться в ОП № 5 по ул. 50 лет Октября, 63, тел. 8(3452) 794–310, факс 25-06-10.

#Новости#Розыск#Дети#УМВД России по г. Тюмени#Родители#Алексей#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25