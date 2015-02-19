В Тюмени ищут родителей пятилетней девочки

Одежда: шапка желто-розовая с помпоном, куртка болоньевая черного цвета с капюшоном и меховой отделкой, джинсы синего цвета со стразами, белая водолазка с гипюровыми вставками и стразами, ботинки белые с рисунком в виде сердечек. Серьги шаровидной формы (золото).