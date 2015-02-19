В Тюмени ищут родителей пятилетней девочки

На вид девочке пять лет, рост 110 сантиметров, телосложение среднее, лицо овальное, волосы короткие черные, нос прямой вздернутый, глаза карие, губы тонкие. Азиатской внешности. По- русски ребенок не понимает и не разговаривает.
Одежда: шапка желто-розовая с помпоном, куртка болоньевая черного цвета с капюшоном и меховой отделкой, джинсы синего цвета со стразами, белая водолазка с гипюровыми вставками и стразами, ботинки белые с рисунком в виде сердечек. Серьги шаровидной формы (золото).
Установлением родителей или законных представителей ребенка занимаются сотрудники Отдела полиции № 5, сообщает пресс-служба УМВД России по г. Тюмень. Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят обращаться в ОП № 5 по ул. 50 лет Октября, 63, тел. 8(3452) 794–310, факс 25-06-10.