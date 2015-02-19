Тюменцам покажут «Цвет надежды»

Альфея Мухаметова, художник с необычным авторским видением, используя яркие краски, создает образы мусульманского мира. Название выставки связано с символикой цвета в исламе, где зеленый цвет имеет исключительно положительное значение — это цвет надежды. В нем соединяются и земное, и небесное начала.