Тюменцам покажут «Цвет надежды»

Альфея Мухаметова, художник с необычным авторским видением, используя яркие краски, создает образы мусульманского мира. Название выставки связано с символикой цвета в исламе, где зеленый цвет имеет исключительно положительное значение — это цвет надежды. В нем соединяются и земное, и небесное начала.
Выставка «Цвет надежды» объединяет более 50 работ в таких техниках, как панно, выполненные в исконно тюркском направлении декоративно-прикладного творчества «художественный войлок»; бумага ручного отлива с тонировкой нефтью и горячий батик.
Сюжеты, созданные на панно, по словам художника, олицетворяют жизненную направленность мусульман, мира, рождения, продолжения рода, бытовые сказания. На живописных и графических произведениях, выполненных в технике «горячий батик», изображены быт, жизнь и мировоззрение мусульман.
Альфея Мухаметова — автор уникальной техники рисунка нефтью, педагог ТюмГАСУ, член Союза художников РФ, заслуженный работник культуры РФ, лауреат премии им. В. И. Муравленко в области изобразительного искусства, участник более 1 000 выставок (персональных, международных, областных).
Персональная выставка Альфеи Мухаметовой «Цвет надежды» открыта с 20 февраля по 19 апреля 2015 года в Музее изобразительных искусств по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 47. Стоимость: 60 рублей (школьникам бесплатно, студентам, пенсионерам — по предъявлению документа). Возрастное ограничение 0+.