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Театр кукол приглашает на конкурс «Песня не знает границ»

19 февраля 2015, 11:31
На сцене Тюменского театра кукол 2, 9 и 10 марта 2015 года пройдет областной этап XIII регионального конкурса молодых исполнителей эстрадной песни Уральского Федерального округа «Песня не знает границ», посвященный знаменательной дате — 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Победители конкурса будут представлять в финале регионального телевизионного конкурса Уральского Федерального округа Тюменскую область с 21–24 апреля 2015 года, который пройдет в этом году в городе Челябинске.

Участие в конкурсе могут принять все желающие от 16 до 30 лет.

Для выступления необходимо представить 3 разнохарактерные песни:

— из «Золотого фонда» песенной отечественной классики 30–80 годов,

— гражданско-патриотическую и третью песню на выбор.

Конкурсные выступления оцениваться будут по 10-бальной системе профессиональными жюри по следующим номинациям:

— солисты;

— вокальные и вокально-инструментальные ансамбли.

Положение о конкурсе можно посмотреть на сайте Тюменского театра кукол www.tyumenpuppets.ru (кнопка «Фестивали»)

Окунуться в атмосферу вокального искусства приглашаем всех желающих, вход на концерт на все дни — бесплатный! Победителей ждут дипломы лауреатов и спец-призы, а зрителей — яркие эмоции.

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