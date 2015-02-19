Театр кукол приглашает на конкурс «Песня не знает границ»

Победители конкурса будут представлять в финале регионального телевизионного конкурса Уральского Федерального округа Тюменскую область с 21–24 апреля 2015 года, который пройдет в этом году в городе Челябинске.
Участие в конкурсе могут принять все желающие от 16 до 30 лет.
Для выступления необходимо представить 3 разнохарактерные песни:
— из «Золотого фонда» песенной отечественной классики 30–80 годов,
— гражданско-патриотическую и третью песню на выбор.
Конкурсные выступления оцениваться будут по 10-бальной системе профессиональными жюри по следующим номинациям:
— солисты;
— вокальные и вокально-инструментальные ансамбли.
Положение о конкурсе можно посмотреть на сайте Тюменского театра кукол www.tyumenpuppets.ru (кнопка «Фестивали»)
Окунуться в атмосферу вокального искусства приглашаем всех желающих, вход на концерт на все дни — бесплатный! Победителей ждут дипломы лауреатов и спец-призы, а зрителей — яркие эмоции.