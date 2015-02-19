Посол Индонезии заинтересовался буровыми тюменского производства

Помимо непосредственно производственной сферы Индонезия намерена развивать сотрудничество с правительством региона в сфере образования, а также в области туристических отношений. «Я, пользуясь возможностью, пригласил уважаемого губернатора приехать в гости, а также рассмотреть потенциал сотрудничества с одной из индонезийских провинций в этой сфере», — отметил Джаухари Оратмагун, подчеркнув, что туризм вносит существенный вклад в ВВП Индонезии.
Одним из конкретных проектов сотрудничества могут стать поставки в Индонезию буровых установок, производимых одним из тюменских предприятий. По словам дипломата индонезийское предприятие уже наведывалось в Российскую Федерацию в поисках контактов с российскими производителями, однако, договоренностей о поставке оборудования, в который компания планировала вложить около 200 млн. долларов, так и не было заключено.
В качестве альтернативы посол Индонезии намерен посоветовать бизнесменам продукцию тюменских производителей. В целом, обсуждая перспективы сотрудничества с Тюменской областью, Джаухари Ортмагун отметил высокий потенциал региона, который бы позволил индонезийскому бизнесу осваивать рынки как западной, так и восточной части России. В свою очередь сотрудничество с Индонезией обещает российским бизнесменом выход на рынки Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. В АСЕАН входит 10 государств с общим населением 600 млн. человек и совокупным доходом около 3 трлн. долларов США.
Следует отметить, что интересы Индонезии в России сконцентрированы не только в Тюменской области. В частности, компании из этой страны обсуждают поставки автомобилей КамАЗ, а также совместное производство грузовиков российской марки на своей территории. Помимо этого Индонезия, будучи морской державой, заинтересована в развитии проекта железной дороги Северный широтный ход на Ямале. «Для нас очень актуален вопрос сокращения времени транспортировки грузов по морю. В настоящее время мы активно прорабатываем этот вопрос (участия в строительстве), поскольку понимаем, что он затрагивает наши интересы, — прокомментировал ситуацию Джаухари Оратмагун. — Пока участие Индонезии в этом проекте на стадии обсуждения, нам также известно, что Сингапур подключился к этому вопросу в качестве наблюдателя».
Джаухари Оратмагун в рамках своего визита стал одним из участников II Тюменского инвестиционного форума предпринимателей со всей России. Во время беседы с журналистами посол отметил, что это мероприятие в будущем году станет хорошей площадкой для обсуждения сотрудничества с представителями других стран АСЕАН. «Вчерашний форум прошел в весьма эффективной и плодотворной форме. В достаточно сжатое время было обсуждено большое количество насущных вопросов, а все мы знаем, что предприниматели не любят долгих пустых разговоров. Очень хорошие идеи были озвучены уважаемым господином губернатором, а также другими участниками из предпринимательской среды. Так что, я считаю, форум был проведен на самом высоком уровне», — резюмировал дипломат.