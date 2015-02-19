Посол Индонезии заинтересовался буровыми тюменского производства

Следует отметить, что интересы Индонезии в России сконцентрированы не только в Тюменской области. В частности, компании из этой страны обсуждают поставки автомобилей КамАЗ, а также совместное производство грузовиков российской марки на своей территории. Помимо этого Индонезия, будучи морской державой, заинтересована в развитии проекта железной дороги Северный широтный ход на Ямале. «Для нас очень актуален вопрос сокращения времени транспортировки грузов по морю. В настоящее время мы активно прорабатываем этот вопрос (участия в строительстве), поскольку понимаем, что он затрагивает наши интересы, — прокомментировал ситуацию Джаухари Оратмагун. — Пока участие Индонезии в этом проекте на стадии обсуждения, нам также известно, что Сингапур подключился к этому вопросу в качестве наблюдателя».