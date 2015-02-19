Первый маршрут по путепроводу на Монтажников запустят 2 марта

Напомним, в середине ноября, с учетом пожеланий горожан, были спроектированы три новых автобусных маршрута — № № 8, 58 и 74. Маршрут № 74 будет ходить от Менделеева до деревни Копытово, а № 58 будет брать свое начало также на улице Таллинской, но направится на улицу Энтузиастов. По этим двум маршрутам через улицу Монтажников перевозчики пока что не определены.