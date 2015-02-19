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Первый маршрут по путепроводу на Монтажников запустят 2 марта

19 февраля 2015, 08:44
Второго марта начнет работу маршрут № 8 «СК Здоровье — ул. Таллинская». Это первый из трех запланированных маршрутов, проходящих по путепроводу на улице Монтажников.

Как сообщила порталу nashgorod.ru пресс-секретарь МКУ «Тюменьгортранс» Любовь Горовая, маршрут будет обслуживаться ПАТП № 2. На рейс будет запущено 12 автобусов, вместимостью 70 мест каждый. Средний интервал движения транспортных средств составит 15–20 минут.

Напомним, в середине ноября, с учетом пожеланий горожан, были спроектированы три новых автобусных маршрута — № № 8, 58 и 74. Маршрут № 74 будет ходить от Менделеева до деревни Копытово, а № 58 будет брать свое начало также на улице Таллинской, но направится на улицу Энтузиастов. По этим двум маршрутам через улицу Монтажников перевозчики пока что не определены.

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