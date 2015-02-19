Нарышкин обсудили с губернатором возможные риски для Тюменской области

«Приезд экспертов мирового уровня и руководителей крупных компаний, которые сотрудничают с регионом, говорит о том, что здесь созданы хорошие условия для развития предпринимательства. Это подтверждают и высокие показатели привлечения инвестиций в Тюменской области в прошлом году», — заметил Сергей Нарышкин и спросил губернатора о рисках, которые он видит для региона в этом году.