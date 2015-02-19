nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Нарышкин обсудили с губернатором возможные риски для Тюменской области

19 февраля 2015, 10:14
Председатель Госдумы РФ Сергей Нарышкин провел рабочую встречу с губернатором Тюменской области Владимиром Якушевым. Спикер нижней палаты парламента страны отметил успешное развитие экономики региона и, как следствие, интерес к нему бизнеса. Об этом, по мнению Нарышкина, свидетельствует представительный состав участников второго Тюменского инвестиционного форума.
Сюжет
Тюмень

«Приезд экспертов мирового уровня и руководителей крупных компаний, которые сотрудничают с регионом, говорит о том, что здесь созданы хорошие условия для развития предпринимательства. Это подтверждают и высокие показатели привлечения инвестиций в Тюменской области в прошлом году», — заметил Сергей Нарышкин и спросил губернатора о рисках, которые он видит для региона в этом году.

Владимир Якушев рассказал о формировании регионального бюджета, напомнив, что он так же, как и федеральный, составлялся с учетом цены на нефть 100 долларов за баррель. «Сейчас эта цена составляет около 58 долларов за баррель. Соответственно, доходная часть сужается, а значит и уменьшаются поступления в бюджет», — отметил губернатор Тюменской области, Об этом сообщает пресс-служба.

Владимир Якушев подчеркнул, что главная задача для региона сегодня — полагаться только на собственные силы и отказаться от заимствований. «Кредитные ставки, даже в банках с государственным участием, сегодня очень велики — 24–26%. Поэтому важно, чтобы бюджет Тюменской области был сбалансирован без заимствований, системы образования, здравоохранения и ЖКХ действовали без какого-либо напряжения», — рассказал глава региона.

Население, прежде всего, волнуют вопросы повышения цен на продукты питания, обратил внимание губернатор. Он добавил, что в конце года и в январе наблюдались инерционные процессы: на полках магазинов в основном продавались товары из складских запасов, старой упаковки. «Сегодня продукты закупаются по новым ценам. Но мы договариваемся с представителями торговых сетей о минимальной торговой надбавке по 17 наименованиям товаров, которые особо пользуются спросом, тем самым сдерживая необоснованные наценки», — резюмировал губернатор.

Фото: phototyumen.ru

#Новости#Экономика#Политика#Тюменская область#Тюмень#Кризис#Губернатор#Саша
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25