Нарышкин обсудили с губернатором возможные риски для Тюменской области

«Приезд экспертов мирового уровня и руководителей крупных компаний, которые сотрудничают с регионом, говорит о том, что здесь созданы хорошие условия для развития предпринимательства. Это подтверждают и высокие показатели привлечения инвестиций в Тюменской области в прошлом году», — заметил Сергей Нарышкин и спросил губернатора о рисках, которые он видит для региона в этом году.
Владимир Якушев рассказал о формировании регионального бюджета, напомнив, что он так же, как и федеральный, составлялся с учетом цены на нефть 100 долларов за баррель. «Сейчас эта цена составляет около 58 долларов за баррель. Соответственно, доходная часть сужается, а значит и уменьшаются поступления в бюджет», — отметил губернатор Тюменской области, Об этом сообщает пресс-служба.
Владимир Якушев подчеркнул, что главная задача для региона сегодня — полагаться только на собственные силы и отказаться от заимствований. «Кредитные ставки, даже в банках с государственным участием, сегодня очень велики — 24–26%. Поэтому важно, чтобы бюджет Тюменской области был сбалансирован без заимствований, системы образования, здравоохранения и ЖКХ действовали без какого-либо напряжения», — рассказал глава региона.
Население, прежде всего, волнуют вопросы повышения цен на продукты питания, обратил внимание губернатор. Он добавил, что в конце года и в январе наблюдались инерционные процессы: на полках магазинов в основном продавались товары из складских запасов, старой упаковки. «Сегодня продукты закупаются по новым ценам. Но мы договариваемся с представителями торговых сетей о минимальной торговой надбавке по 17 наименованиям товаров, которые особо пользуются спросом, тем самым сдерживая необоснованные наценки», — резюмировал губернатор.
Фото: phototyumen.ru