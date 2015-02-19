25 человек отправили на операцию сразу после диспансеризации

И 51% населения имеет хронические заболевания и относится к III группе риска. «Из них более 15 тысяч людей впервые узнали о своем заболевании. Если бы не было диспансеризации, они бы не обратились к медработнику вовремя. Эта та категория населения, которая имеет большой риск неблагоприятного исхода», — отметила врач.