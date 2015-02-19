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25 человек отправили на операцию сразу после диспансеризации

19 февраля 2015, 13:37
Двадцать пять человек получили специализированную высокотехнологическую медицинскую помощь по результатам прохождения диспансеризации в 2014 году.
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Тюмень

Об этом сообщила на пресс-конференции начальник управления анализа, прогноза и развития здравоохранения областного департамента Наталья Захарченко.

«Это случаи серьезных заболеваний, выявленных по результатам прохождения диспансеризации. Сразу были проведены операции людям с пороком сердца, нейрохирургическими заболеваниями, даже провели аортокоронарное шунтирование», — сказала она.

Всего же 252 тысячи человек в Тюменской области прошли диспансеризацию в 2014 году. Было выявлено 17 случаев туберкулеза, 357 случаев сахарного диабета, 96 случаев глаукомы, найдено 61 новообразование, из них 30 злокачественных.

По результатам диспансеризации только 33,7% человек отнесли к I группе здоровья — без хронических заболеваний и каких-либо отклонений. По словам, Натальи Захарченко, очень важно, чтобы они продолжали вести здоровый образ жизни и сохранили свое здоровье.

Ко II группе здоровья отнесли 15% человек. Эти люди также не страдают хроническими заболеваниями, но имеющие факторы риска. «Это именно та группа, с которой мы занимаемся в отделениях профилактики», — добавила Наталья Захарченко.

И 51% населения имеет хронические заболевания и относится к III группе риска. «Из них более 15 тысяч людей впервые узнали о своем заболевании. Если бы не было диспансеризации, они бы не обратились к медработнику вовремя. Эта та категория населения, которая имеет большой риск неблагоприятного исхода», — отметила врач.

Фото: krasmed.ru

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