Введена электронная запись для приобретения путевок в детские лагеря

Уже сейчас можно выбрать базу отдыха, где проведет лето ваш ребенок. Стоимость путевок варьируется от количества дней и лагеря. Например, бюджетная путевка на 7 дней в «Ребячьей республике» обойдется чуть дороже 15 тысяч рублей, а в санаторий — профилакторий «Голубые озера» 8 тысяч 365 рублей. Максимальная цена коммерческой путевки также в Ребячьей республике — 45 тысяч 864 рублей за 21 день, за столько же дней отдыха в оздоровительно-образовательных центрах «Березка» и «Прометей» нужно будет заплатить 12 тысяч 999 рублей.