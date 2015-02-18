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Введена электронная запись для приобретения путевок в детские лагеря

18 февраля 2015, 15:58
Для приобретения детских путевок по программе софинансирования введена электронная запись.
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Тюмень

«В этом году получилось реализовать задачу, которую мы поставили перед собой год назад. Теперь записаться на прием к специалисту уполномоченной организации можно с помощью электронной формы, которая позволит сэкономить время и прийти на личный прием для подачи заявления и документов в удобное время согласно графику работы в порядке организованной очереди», — рассказала генеральный директор «Ребячья республика» Лариса Шилова.

Алгоритм использование нововведения прост и знаком каждому современному пользователю компьютера: после входа в форму записи необходимо ввести персональные данные ребенка, для которого приобретается путевка (Ф.И.О. полностью, адрес регистрации, дату рождения), контактный номер телефона родителя (законного представителя), выбрать лагерь, смену, дату и время записи, когда родитель (законный представитель) будет готов подойти на прием к специалисту. Образец окна формы записи и его заполнения представлен на сайте уполномоченной организации «Ребячья республика».

«После заполнения формы пользователю представляется талон на прием к специалисту, который нужно будет распечатать и прийти с ним на прием. Кроме того, на телефон родителя придется смс-сообщение с информацией, содержащейся в талоне», — пояснили корреспонденту NashGorod.ru.

Запись в электронную очередь осуществляется на официальном сайте уполномоченной организации «Ребячья республика». Программа включает в себя всю нормативно-правовую базу. Здесь же родители (законные представители) могут ознакомиться с перечнем документов, необходимых для оформления путевки. Также вся необходимая информация о детских загородных центрах региона представлена и на сайте «Отдых и оздоровление детей в Тюменской области».

Уже сейчас можно выбрать базу отдыха, где проведет лето ваш ребенок. Стоимость путевок варьируется от количества дней и лагеря. Например, бюджетная путевка на 7 дней в «Ребячьей республике» обойдется чуть дороже 15 тысяч рублей, а в санаторий — профилакторий «Голубые озера» 8 тысяч 365 рублей. Максимальная цена коммерческой путевки также в Ребячьей республике — 45 тысяч 864 рублей за 21 день, за столько же дней отдыха в оздоровительно-образовательных центрах «Березка» и «Прометей» нужно будет заплатить 12 тысяч 999 рублей.

Отметим, в 2014 году организован отдых более 169 тыс. детей и подростков (2013 г. — 167 тыс. детей), в том числе по льготным программам более 42 тыс. детей. Из них более 9,5 тыс. детей и подростков по программе софинансирования областного бюджета, около 33 тыс. детей из малоимущих семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Фото: russia.news-r.ru

#Новости#Детский лагерь#Летний отдых#Тюмень#Ребячья республика#Саша#Общество
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