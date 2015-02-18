В Тюменском районе делают напитки из иван-чая

«В Княжевской школе у нас 58 учеников, и до марта 2014 года в этом здании находилась администрация. После освобождения площадей и проведенного ремонта мы открыли группу кратковременного пребывания, которую сегодня посещают 22 ребенка. В перспективном плане на 2016 год, при условии финансирования, здесь планируется сделать капитальный ремонт, после чего, мы надеемся, группа кратковременного пребывания превратится в дошкольное отделение, которое на полный день смогут посещать 38 ребят. Зданию нужна замена окон, полов, ремонт спортивного зала, учебных кабинетов и, как я уже сказала, дошкольного отделения. Добавлю, что у нас разработана проектно-сметная документация еще на четыре образовательных учреждения Тюменского района», — отметила начальник управления образования Ольга Зимина.
Посетила делегация и новые дома в Княжево, квартиры в которых, скорее всего, будут приобретены для работников бюджетной сферы.
«Мы посмотрели две готовые квартиры, в которых уже живут учителя, и строящийся дом. С этим домом еще нужно поработать, чтобы по возможности приобрести квартиры нашим бюджетникам. Дело в том, что сегодня на территории Княжевского муниципального образования практически на 50 процентов обновился педагогический состав общеобразовательной школы и есть вопросы с расселением учителей.
В заключении поездки мы побывали в цехе „ДельтаСтрой“ в деревне Песьянка, пообщались с молодыми ребятами, которые реализуют себя как инвесторы. Они создали компанию по производству чайных напитков, заготовке и переработке дикоросов. В летний период они задействовали около 60 человек, которые собирали в Тюменском районе иван-чай. Такой вид деятельности очень актуален Княжевского муниципального образования. Здесь нет крупных производств, зато отличная природа. Мы надеемся, что этот бизнес будет продвигаться, и с полутора тонн выпущенного в этом году иван-чая начинающие предприниматели выйдут на заявленный показатель в 50 тонн», — подвела итоги рабочей поездки Светлана Иванова. Об этом сообщает Управление информационной политики Тюменского района.