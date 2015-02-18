В Тюменском районе делают напитки из иван-чая

В заключении поездки мы побывали в цехе „ДельтаСтрой“ в деревне Песьянка, пообщались с молодыми ребятами, которые реализуют себя как инвесторы. Они создали компанию по производству чайных напитков, заготовке и переработке дикоросов. В летний период они задействовали около 60 человек, которые собирали в Тюменском районе иван-чай. Такой вид деятельности очень актуален Княжевского муниципального образования. Здесь нет крупных производств, зато отличная природа. Мы надеемся, что этот бизнес будет продвигаться, и с полутора тонн выпущенного в этом году иван-чая начинающие предприниматели выйдут на заявленный показатель в 50 тонн», — подвела итоги рабочей поездки Светлана Иванова. Об этом сообщает Управление информационной политики Тюменского района.