В Тюмени раскроют секреты онлайн-бизнеса бесплатно

В семинаре примут участие специалисты ведущих компаний IT-отрасли: 1С-Битрикс, Интерактивное агентство «Ремарк», Яндекс, Ru-CENTER, МойСклад, СПСР-Экспресс.
Дата: 26 февраля 2015
Место проведения: Тюменский технопарк, Западно-Сибирский инновационный центр
Тюмень, ул. Республики, д. 142
Cлушатели семинара получат теоретические и практические основы для открытия, управления и продвижения интернет-магазина. На мероприятии профессиональные докладчики раскроют темы:
— проектирование интернет-магазина и расчет окупаемости;
— выбор исполнителя для создания интернет-магазина;
— выбор системы управления интернет-магазином;
— методы привлечения и удержания покупателей;
— юридические аспекты онлайн-бизнеса;
— построение схемы логистики;
— истории успеха и многое другое.
Практические примеры использования современных интернет-технологий и истории успеха сэкономят ваше время и деньги на самостоятельное изучение темы и предотвратят возможные ошибки.
Семинар будет интересен:
*Руководителям компаний, желающим открыть дополнительный канал продаж;
*Менеджерам по продажам, которым необходим эффективный инструмент продаж;
*Маркетологам и специалистам по рекламе интернет-магазинов;
*Руководителям департаментов электронной коммерции.
Количество мест ограничено! До окончания регистрации осталось 8 дней.
За 4 года существования цикла семинаров «Формула сайта» было открыто более 327 новых интернет-магазинов, а 436 владельцев сайтов повысили доходность своего бизнеса на 25%! У них получилось, а у вас?
Дополнительную информацию о семинаре можно получить в агентстве «Ремарк» по телефону +7 (3452) 52-01-62