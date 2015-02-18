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В Тюмени раскроют секреты онлайн-бизнеса бесплатно

18 февраля 2015, 13:13
Уникальное мероприятие, посвященное вопросам создания и продвижения интернет-магазинов, пройдет в Тюмени 26 февраля. Это бесплатный семинар «Формула сайта: Интернет магазин от идеи до первой прибыли».

В семинаре примут участие специалисты ведущих компаний IT-отрасли: 1С-Битрикс, Интерактивное агентство «Ремарк», Яндекс, Ru-CENTER, МойСклад, СПСР-Экспресс.

Дата: 26 февраля 2015

Место проведения: Тюменский технопарк, Западно-Сибирский инновационный центр

Тюмень, ул. Республики, д. 142

Cлушатели семинара получат теоретические и практические основы для открытия, управления и продвижения интернет-магазина. На мероприятии профессиональные докладчики раскроют темы:

— проектирование интернет-магазина и расчет окупаемости;

— выбор исполнителя для создания интернет-магазина;

— выбор системы управления интернет-магазином;

— методы привлечения и удержания покупателей;

— юридические аспекты онлайн-бизнеса;

— построение схемы логистики;

— истории успеха и многое другое.

Практические примеры использования современных интернет-технологий и истории успеха сэкономят ваше время и деньги на самостоятельное изучение темы и предотвратят возможные ошибки.

Семинар будет интересен:

*Руководителям компаний, желающим открыть дополнительный канал продаж;

*Менеджерам по продажам, которым необходим эффективный инструмент продаж;

*Маркетологам и специалистам по рекламе интернет-магазинов;

*Руководителям департаментов электронной коммерции.

Участие бесплатное, но необходима регистрация.

Количество мест ограничено! До окончания регистрации осталось 8 дней.

За 4 года существования цикла семинаров «Формула сайта» было открыто более 327 новых интернет-магазинов, а 436 владельцев сайтов повысили доходность своего бизнеса на 25%! У них получилось, а у вас?

Дополнительную информацию о семинаре можно получить в агентстве «Ремарк» по телефону +7 (3452) 52-01-62

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