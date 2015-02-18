В Голышманово планируется делать вешалки для «ИКЕА»

Первым этапом сотрудничества предполагается участие «АВА Компани» в аукционе на заготовку древесины, в основном — березы, в Викуловском районе. Древесину малого диаметра (до 18 см) предполагается перерабатывать на голышмановском предприятии «Рашфор». Древесина большего диаметра отправится на переработку в Омск.
В дальнейшем планируется участие тюменского филиала «АВА Компани» (на базе «Рашфор») в аукционе в Голышмановском и соседних районах на заготовку березового сырья для переработки. Также на территории «Рашфор» будет смонтирована лесопильная линия для увеличения объема переработки в Голышманово.
На территории Голышманово анализируется возможность размещения производства деревянных вешалок для сети «ИКЕА», стратегическим партнером которой является «АВА Компани». В среднесрочной перспективе площадка в Голышманово может стать центром кластера по переработке лиственной древесины с комплексом взаимодополняющих производств.
Владимир Якушев отметил, что данный инвестпроект очень важен для нашего региона, поскольку, во-первых, он предполагает переработку леса, а в развитии этого сектора Тюменская область очень заинтересована, учитывая имеющиеся у нас огромные запасы. Во-вторых, это первое предприятие которое специализируется на переработке березы, запасы которой не востребованы другими переработчиками. «В-третьих, и это очень радует, — подчеркнул губернатор, — это один из тех инвестиционных проектов, которые реализуются в муниципалитетах, а не в областном центре».
Инвестиции в проект, по словам Армена Бабаджаняна, в ближайшие 2–3 года составят несколько миллионов евро, но в перспективе могут вылиться и в более серьезную сумму. «Цель ведь не только потратить деньги, но и создать, запустить серьезную отрасль», — заявил он. Количество новых рабочих мест на проекте в краткосрочной перспективе составит 100–150, информирует ИА «Покупаем Тюменское 2.0».