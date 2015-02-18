В Голышманово планируется делать вешалки для «ИКЕА»

Владимир Якушев отметил, что данный инвестпроект очень важен для нашего региона, поскольку, во-первых, он предполагает переработку леса, а в развитии этого сектора Тюменская область очень заинтересована, учитывая имеющиеся у нас огромные запасы. Во-вторых, это первое предприятие которое специализируется на переработке березы, запасы которой не востребованы другими переработчиками. «В-третьих, и это очень радует, — подчеркнул губернатор, — это один из тех инвестиционных проектов, которые реализуются в муниципалитетах, а не в областном центре».