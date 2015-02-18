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В Египте разрешат расплачиваться рублями

18 февраля 2015, 15:40
Министерство по туризму Египта утвердило решение о введении рублевых взаиморасчетов с Россией. Об этом сообщил представитель министерства по туризму страны Мухамед Салем. По его словам, после визита в страну президента России Владимира Путина египетские власти намерены сделать все возможное для комфорта россиян.
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Тюмень

В Каире, чтобы вернуть россиян на свои курорты, также рассматривают продление режима отмены визового сбора. «В настоящее время ведутся активные переговоры с тем, чтобы продлить эту практику на более длительный срок, возможно на летний сезон», — сказал Салем. В начале текущего года власти Египта на четыре месяца — с 15 января по 30 апреля — освободили россиян от уплаты визового сбора, который составлял 25 долларов. Такое решение было принято из-за уменьшения почти вдвое потока российских туристов. Эта мера, как ожидается, позволит увеличить количество туров на 20 процентов. Об этом сообщает «Лента. Ру» со ссылкой на РИА Новости.

О готовности Египта перейти на рубли в расчетах с российскими туристами было объявлено 19 января. По словам министра туризма Египта Хишама Заазу, переход может начаться уже в феврале текущего года. Предполагается, что на первом этапе рубль будет использоваться для оплаты ваучеров на проживание и в расчетах туркомпаний. На втором не исключен переход на рубль для оплаты импорта из России в Египет.

Фото: anaparegion.ru

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