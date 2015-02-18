В Египте разрешат расплачиваться рублями

В Каире, чтобы вернуть россиян на свои курорты, также рассматривают продление режима отмены визового сбора. «В настоящее время ведутся активные переговоры с тем, чтобы продлить эту практику на более длительный срок, возможно на летний сезон», — сказал Салем. В начале текущего года власти Египта на четыре месяца — с 15 января по 30 апреля — освободили россиян от уплаты визового сбора, который составлял 25 долларов. Такое решение было принято из-за уменьшения почти вдвое потока российских туристов. Эта мера, как ожидается, позволит увеличить количество туров на 20 процентов. Об этом сообщает «Лента. Ру» со ссылкой на РИА Новости.