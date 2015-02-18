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Тюменская область в списке лучших регионов в сфере оказания соцуслуг

18 февраля 2015, 09:01
В январе началась реализация федерального закона по проведению независимой оценки качества оказания услуг в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования.

Основой оценки качества оказания услуг являлась открытость и доступность информации об учреждении.

На очередном совещании в Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации Любовь Ельцова отметила в рейтинге лучших регионов Тюменскую область, Республику Адыгея, Алтай, Московскую и Смоленскую области.

«Ключевой критерий оценки качества оказания услуг — это открытость и доступность информации об учреждении, — заявила Любовь Ельцова. — За 2012–2014 годы сформированы рейтинги регионов по открытости информации о деятельности учреждений социальной сферы. С ними можно ознакомиться на сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях», сообщает департамент социального развития Тюменской области.

#Новости#Рейтинги#Тюменская область#Женя#Общество
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