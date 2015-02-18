Тюменская область в списке лучших регионов в сфере оказания соцуслуг

Основой оценки качества оказания услуг являлась открытость и доступность информации об учреждении.
На очередном совещании в Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации Любовь Ельцова отметила в рейтинге лучших регионов Тюменскую область, Республику Адыгея, Алтай, Московскую и Смоленскую области.
«Ключевой критерий оценки качества оказания услуг — это открытость и доступность информации об учреждении, — заявила Любовь Ельцова. — За 2012–2014 годы сформированы рейтинги регионов по открытости информации о деятельности учреждений социальной сферы. С ними можно ознакомиться на сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях», сообщает департамент социального развития Тюменской области.