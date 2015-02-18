Попрошайничать с животными хотят запретить

Доронин предлагает внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях РФ.
«Попрошайничество с использованием животных, то есть нарушение общественного порядка, выразившееся в действиях гражданина по выпрашиванию (в том числе с помощью предметов, призывающих оказывать материальную помощь) у посторонних лиц денег и другого имущества, под предлогом помощи предоставляемым на обозрение животным, в общественных местах, — влечет наложение административного штрафа», — говорится в тексте законопроекта.
Предполагается, что сами попрошайки в случае нарушения нормы должны будут заплатить от 2 до 2,5 тысяч рублей; должностные лица — от 5 до 10 тысяч рублей; юридические лица — от 10 тысяч до 20 тысяч рублей.
Если попрошайничество повредило здоровью животного или привело к его смерти, предлагается штрафовать граждан в размере от 5 до 10 тысяч рублей, должностных лиц — от 10 до 15 тысяч рублей, юридических лиц — от 15 тысяч до 20 тысяч рублей.
Автор законопроекта отмечает в пояснительной записке, что в настоящее время попрошайничество в любом виде — «это слаженная работа определенных мафиозно-криминальных структур, со своими „забитыми“ выгодными точками расстановки, рядовыми работниками и смотрящими бригадирами».
«Случайная бабушка с кошечкой или псевдомногодетная мамаша не может внезапно встать на такой точке без предварительного согласования и платы в карман смотрящих, а если встанет, то быстро будет изгнана», — отмечает Доронин.
Он считает, что случаи попрошайничества с детьми и животными необходимо пресекать.
«Это бизнес, курируемый организованной группой людей, поставляющих наемным попрошайкам „реквизит“: детей, животных и пр. в целях регулярного попрошайничества в людных местах, и зарабатывающих таким образом вовсе не на „еду“ и „содержание приюта“, как написано на табличках, а себе на жизнь», — говорится в пояснительной записке.
Никакие официальные приюты для животных не занимается стихийным попрошайничеством на улицах, подчеркивает депутат. «Всё остальное — профанация, незаконный заработок денег (сродни мошенничеству) и криминал, который надо останавливать. Кроме того, такое попрошайничество вызывает общественное раздражение, влечет антисанитарию и другие неприятные последствия», — поясняет автор поправок.
Фото: mk.ru