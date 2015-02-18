Попрошайничать с животными хотят запретить

Если попрошайничество повредило здоровью животного или привело к его смерти, предлагается штрафовать граждан в размере от 5 до 10 тысяч рублей, должностных лиц — от 10 до 15 тысяч рублей, юридических лиц — от 15 тысяч до 20 тысяч рублей.