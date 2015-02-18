Нападение у автовокзала: три ножевых ранения. Ищут свидетелей

Об этом в социальной сети ВКонтакте написал Константин Шмелев. «Двое молодых людей попытались отнять ценные вещи у молодого человека, после чего произошла драка, и пострадавший был ранен тремя ножевыми ранениями в ногу. Из-за полученных ранений молодой человек потерял много крови. Просьба откликнуться свидетелей, если таковые есть», — пишет он на своей стене и указывает особые приметы преступников: один был одет в черную шапку-ушанку, черную куртку, паук на шее справа; второй — в тонкой шапке, куртка синеватая, был рюкзак, спортивного телосложения.
В пресс-службе УМВД России по Тюмени подтвердили, что по факту произошедшего от гражданина, обратившегося в отдел полиции № 5, принято заявление. «В настоящее время сотрудниками уголовного розыска проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение», — сообщила пресс-секретарь Александра Малыгина.
Безусловно, пострадавшие и их друзья хотят быстрее решить вопрос, найти хулиганов и принять меры. Тем не менее, полиция обращает внимание граждан, что в интересах розыска лиц, подозреваемых в совершении противозаконных действий, не всегда следует обнародовать информацию. «В любом случае, если у вас возникает такое желание или возможность, необходимо посоветоваться с сотрудниками полиции. Иногда излишнее распространение информации только мешает проведению оперативно-розыскных мероприятий», — пояснили в полиции.