Нападение у автовокзала: три ножевых ранения. Ищут свидетелей

Об этом в социальной сети ВКонтакте написал Константин Шмелев. «Двое молодых людей попытались отнять ценные вещи у молодого человека, после чего произошла драка, и пострадавший был ранен тремя ножевыми ранениями в ногу. Из-за полученных ранений молодой человек потерял много крови. Просьба откликнуться свидетелей, если таковые есть», — пишет он на своей стене и указывает особые приметы преступников: один был одет в черную шапку-ушанку, черную куртку, паук на шее справа; второй — в тонкой шапке, куртка синеватая, был рюкзак, спортивного телосложения.