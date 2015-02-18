Дело о рейдерском захвате двух предприятий вскоре уйдет в суд

Напомним, в начале 2013 года обвиняемые вступили в преступный сговор, чтобы захватить управление двумя коммерческими организациями и похитить недвижимое имущество — земли и строения. Сообщниками были выбраны два общества с ограниченной ответственностью, которые располагали недвижимостью на общую сумму более 100 миллионов рублей.
«Для совершения преступлений и в целях конспирации обвиняемые нашли номинальных директоров для захватываемых предприятий и подставных покупателей недвижимости. В своем распоряжении они имели также поддельную печать нотариуса и ряд подложных документов. Злоумышленникам удалось захватить управление в одной компании и начать захват другой. В первом случае ими также началась процедура хищения имущества, однако довести до конца свои преступные намерения они не смогли, так как собственники организаций узнали о незаконном захвате предприятий и обратились в правоохранительные органы», — рассказали в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.
Сейчас обвиняемые находятся под стражей. В ближайшее время уголовное дело будет направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.