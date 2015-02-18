Дело о рейдерском захвате двух предприятий вскоре уйдет в суд

«Для совершения преступлений и в целях конспирации обвиняемые нашли номинальных директоров для захватываемых предприятий и подставных покупателей недвижимости. В своем распоряжении они имели также поддельную печать нотариуса и ряд подложных документов. Злоумышленникам удалось захватить управление в одной компании и начать захват другой. В первом случае ими также началась процедура хищения имущества, однако довести до конца свои преступные намерения они не смогли, так как собственники организаций узнали о незаконном захвате предприятий и обратились в правоохранительные органы», — рассказали в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.