Более 10 млрд рублей направит РЖД на развитие участка Тобольск-Сургут

Планируется ввести в эксплуатацию основные фонды на сумму 6,3 млрд рублей, в том числе 42,7 км вторых главных путей на 5 перегонах: Нелым — Вах, Вах — Ершовка — Манчем, Тангинский (блок-пост 668 км) — Островной — блок-пост 685 км, 3 разъезда на перегонах Ульт-Ягун — Ингу-Ягун, Покачевский — Камеральный, Кумали — Ортъягун, а также 31,3 км бесстыкового пути на перегонах Аремзянка — Ильдар, Ильдар — Ингаир, Выйский — 338 км.
В 2014 году на реализацию проекта ОАО «РЖД» направлено 10,2 млрд рублей. Выделенные средства позволили обеспечить ввод в эксплуатацию основных фондов на сумму 5,5 млрд рублей, в том числе 35,7 км вторых путей на перегонах Аремзянка — Ильдар (11,6 км), Ильдар — Ингаир (11,7 км), Выйский — 338 км (12,4 км), а также разъездов на перегонах Ортьягун — Айка, Айка — Мотыли, Ингу-Ягун — Покачевский, Мотыли — Ноябрьск-1.
Кроме того, сданы в эксплуатацию 13 км бесстыкового пути на перегоне Слинкино — Ильтым, 56 стрелочных переводов, а также базы для хранения инертных грузов на станциях Демьянка и Сургут.
На реализацию строительства 3 главного пути на участке Косулино — Баженово в 2014 году было направлено 806,8 млн рублей. На перегонах Гагарский — Мезенский и Мезенский — Баженово выполнены работы по выносу коммуникаций, производится отсыпка грунта, удлинение водопропускной трубы, сооружению двух мостов.
За период 2007–2014 гг. по проекту выполнено работ на сумму 27,2 млрд рублей. Построено и введено в эксплуатацию 217,7 км путей в том числе 142,6 км главных путей на 15 перегонах и 4 разъездах.
Цель проекта — обеспечение вывоза прогнозируемого уровня углеводородного сырья из Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского АО за счет поэтапного увеличения пропускной и провозной способностей участка Тобольск — Сургут до 66 пар поездов в сутки и объема перевозок до 40 млн тонн к 2016 году.
Общая стоимость проекта, предусматривающего строительство с 2007 по 2015 года 392,34 км главных и станционных путей, в соответствии с обоснованием инвестиций составляет 41,3 млрд рублей.
Как сообщает пресс-служба РЖД, на начало 2015 года готовность объекта составляет 55,7%.
Фото: remarka.kz