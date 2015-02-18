Более 10 млрд рублей направит РЖД на развитие участка Тобольск-Сургут

В 2014 году на реализацию проекта ОАО «РЖД» направлено 10,2 млрд рублей. Выделенные средства позволили обеспечить ввод в эксплуатацию основных фондов на сумму 5,5 млрд рублей, в том числе 35,7 км вторых путей на перегонах Аремзянка — Ильдар (11,6 км), Ильдар — Ингаир (11,7 км), Выйский — 338 км (12,4 км), а также разъездов на перегонах Ортьягун — Айка, Айка — Мотыли, Ингу-Ягун — Покачевский, Мотыли — Ноябрьск-1.