В Тюменской области стартовал пилотный российский туристический проект

Данная работа ведется правительством региона совместно с администрациями крупных городов не первый год. Уже были установлены знаки в Тюмени, Ялуторовске, и на региональных трассах, к археологическому комплексу «Ингальская долина», «Царская пристань», «Больница, где проходил лечение Григорий Распутин», «Тюменский зоопарк», «Ялуторовский острог» и многие другие.
Проделанная работа была высоко оценена Федеральным агентством по туризму, а наш регион рекомендован как одна из двух площадок для запуска пилотного проекта, сообщает пресс-служба департамента инвестполитики и господдержки предпринимательства области. Вторым регионом, вошедшим в программу по установке знаков навигации совместно с крупными автозаправочными комплексами, стала Московская область.