В Тюменской области стартовал пилотный российский туристический проект

Данная работа ведется правительством региона совместно с администрациями крупных городов не первый год. Уже были установлены знаки в Тюмени, Ялуторовске, и на региональных трассах, к археологическому комплексу «Ингальская долина», «Царская пристань», «Больница, где проходил лечение Григорий Распутин», «Тюменский зоопарк», «Ялуторовский острог» и многие другие.