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В Тюменской области стартовал пилотный российский туристический проект

17 февраля 2015, 09:46
На федеральных трассах, проходящих на территории Тюменской области, появятся знаки туристкой навигации с информацией о региональных туробъектах. Дополнительно на указателях будет размещена информация о ближайших заправочных станциях, услугами которых могут воспользоваться путешествующие.
Сюжет
Туризм

Данная работа ведется правительством региона совместно с администрациями крупных городов не первый год. Уже были установлены знаки в Тюмени, Ялуторовске, и на региональных трассах, к археологическому комплексу «Ингальская долина», «Царская пристань», «Больница, где проходил лечение Григорий Распутин», «Тюменский зоопарк», «Ялуторовский острог» и многие другие.

Проделанная работа была высоко оценена Федеральным агентством по туризму, а наш регион рекомендован как одна из двух площадок для запуска пилотного проекта, сообщает пресс-служба департамента инвестполитики и господдержки предпринимательства области. Вторым регионом, вошедшим в программу по установке знаков навигации совместно с крупными автозаправочными комплексами, стала Московская область.

#Новости#Предпринимательство#АЗС#Туризм#Транспорт#Маша#Общество
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