В Тюмени хотят благоустроить Гилевскую рощу и сквер на Мельникайте

Пресс-служба городской администрации сообщает, что в текущем году работы в этом направлении будут продолжены. В частности, запланированы мероприятия по разработке проектов на благоустройство: сквера в районе улиц Вознесенской — Родниковой; озелененной территории по улице Баумана (в районе городского шахматного клуба по улице Червишевский тракт); лесопарков «Гилевская роща» и «Затюменский». Будут выполнены строительно-монтажные работы в сквере по улице Мельникайте, 78 (район кафе «Рябинушка»), и в сквере Семена Пацко.