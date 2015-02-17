В Тюмени хотят благоустроить Гилевскую рощу и сквер на Мельникайте

Так, на средства ЗАО «Антипинский НПЗ» в сквере Казачьи луга была установлена сцена, обустроена сеть тропинок и тротуаров, проведено озеленение территории.
ООО «Меридиан Констракшн» выполнило работы по благоустройству зоны отдыха на прилегающей территории храма Преподобного Серафима Саровского, расположенного по улице Домостроителей, 20/1.
ОАО «Сбербанк России» помогло установить малые архитектурные формы в сквере Якова Неумоева и профинансировало проведение открытого публичного конкурса «Лучшая архитектурно-художественная концепция благоустройства сквера Железнодорожников».
На средства ООО «Ворлд Жим Тюмень» сделано обустройство детской площадки на прилегающей территории бульвара имени Николая Чукмалдина.
В 2014 году были начаты работы по разработке проектов благоустройства сквера Гимназистов (финансирование ООО «Аммо групп») и сквера по улице Республики, в районе дома № 162 (ООО «Тарс», завершение работ планируется в 2015 году)
ООО «Фортум» профинансировало проведение открытого публичного конкурса «Лучшая архитектурно-художественная концепция благоустройства озелененной территории, расположенной в районе жилых домов № № 51, 53, 57 по улице Одесской, и сквера Александра Моисеенко», а также разработку проекта по благоустройству сквера по улице Одесской.
Все проекты благоустройства мест массового отдыха населения, разрабатываемые в 2014 году, были вынесены на общественное обсуждение.
Пресс-служба городской администрации сообщает, что в текущем году работы в этом направлении будут продолжены. В частности, запланированы мероприятия по разработке проектов на благоустройство: сквера в районе улиц Вознесенской — Родниковой; озелененной территории по улице Баумана (в районе городского шахматного клуба по улице Червишевский тракт); лесопарков «Гилевская роща» и «Затюменский». Будут выполнены строительно-монтажные работы в сквере по улице Мельникайте, 78 (район кафе «Рябинушка»), и в сквере Семена Пацко.