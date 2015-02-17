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Тюменка ищет свидетелей смертельного ДТП

17 февраля 2015, 16:51
Жительница Тюмени разыскивает очевидцев аварии, произошедшей в воскресенье, 15 февраля, на перекрестке Мельникайте-Харьковская. В результате столкновения «семерки» и Skoda Octavia, у тюменки погибла 52-летняя мама.

Напомним, авария произошла в воскресенье около половины второго часа дня. Причиной, по предварительным данным, стало нарушение очередности проезда перекрестка. В результате ДТП 24-летний водитель «Жигулей» получил черепно-мозговую травму, перелом лодыжки и травму грудной клетки. 52-летняя пассажирка отечественного автомобиля погибла.

Дочь погибшей, Ольга Хабибулина, обращается к горожанам с просьбой восстановить картину произошедшего. Очевидцы ДТП, а также водители, располагающие записями видеорегистратора, зафиксировавшими момент аварии, могут связаться с Ольгой по телефону: 8-982-9323-127 или позвонить в полицию.

#Новости#Автомобили#Розыск#Транспорт#Маша#Общество
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