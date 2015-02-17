Тюменка ищет свидетелей смертельного ДТП

Дочь погибшей, Ольга Хабибулина, обращается к горожанам с просьбой восстановить картину произошедшего. Очевидцы ДТП, а также водители, располагающие записями видеорегистратора, зафиксировавшими момент аварии, могут связаться с Ольгой по телефону: 8-982-9323-127 или позвонить в полицию.