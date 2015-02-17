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Программу благоустройства скверов в Тюмени урезали до 50 миллионов

17 февраля 2015, 16:01
На облагораживание озелененных территорий в Тюмени необходимо около 342 млн. рублей, однако, эта сумма была скорректирована сначала до 148 млн. рублей, а теперь решением антикризисного штаба до 50 млн. рублей. Эта сумма заложена в бюджете на текущий год. Такие данные предоставил тюменским депутатам начальник департамента городского хозяйства Александр Шпиренко.

В ходе заседания постоянной комиссии по экономической политике и ЖКХ Тюменской городской Думы главой департамента было отмечено, что выделенные средства будут направлены на несколько проектов. Будет благоустроен сквер «Рябинушка» по улице Мельникайте, на этот год также перенесена реконструкция сквера Семена Пацко по Первомайской. Из-за недобросовестного подрядчика проект пришлось перенести на текущий год. Кроме того будет произведена замена мраморных плит на памятных стелах на Площади памяти.

Остаток средств направят на разработку проектно-сметной документации по другим озелененным территориям, в частности, Гилевской рощи, лесопарка Затюменский и других. Проект благоустройства по скверу Железнодорожников будет финансироваться в последнюю очередь. Администрация планирует заняться им на сэкономленные средства в ходе торгов по другим проектам.

Как отметил Александр Шпиренко, в Тюмени находится 533 озелененных территории и лишь 100 из них имеют статус парков, скверов или бульваров. Прочие же располагаются на площади менее 0,5 гектара и по градостроительным нормам не могут считаться парками. При этом ежегодно выявляются новые такие территории, в 2014 году их было 59.

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