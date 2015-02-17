Программу благоустройства скверов в Тюмени урезали до 50 миллионов

В ходе заседания постоянной комиссии по экономической политике и ЖКХ Тюменской городской Думы главой департамента было отмечено, что выделенные средства будут направлены на несколько проектов. Будет благоустроен сквер «Рябинушка» по улице Мельникайте, на этот год также перенесена реконструкция сквера Семена Пацко по Первомайской. Из-за недобросовестного подрядчика проект пришлось перенести на текущий год. Кроме того будет произведена замена мраморных плит на памятных стелах на Площади памяти.