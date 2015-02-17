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Почти 600 автобусов и грузовиков оштрафовали за отсутствие тахографов

17 февраля 2015, 16:17
С начала года сотрудниками ГИБДД выявлено 564 случая перевозок общественным и грузовым транспортом, не оснащенным тахографами. Между тем, согласно законодательству, все междугородние автобусы, а также грузовики, перевозящие опасные грузы, и тяжелые автопоезда, должны быть обязательно оборудованы приборами, фиксирующими скорость и режим труда и отдыха водителей — тахографами.

Тюменская область — регион с развитой транспортной инфраструктурой. По территории проходят 4 федеральные автодороги, по которым движется большой поток транзитного транспорта. В самой области числится более 77 тысяч грузовых автомобилей и почти 8,5 тысяч автобусов, сообщает областное Управление Госавтоинспекции.

К административной ответственности привлечены водители и 17 должностных лиц, ответственных за эксплуатацию транспорта, и выпустивших в рейс автобусы, не оборудованные тахографами. Размер штрафа для водителей — до трех тысяч рублей, а для должностных лиц — 5 тысяч.

#Новости#Грузовики#Автобусы#Транспорт#Маша#Общество
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