Почти 600 автобусов и грузовиков оштрафовали за отсутствие тахографов

С начала года сотрудниками ГИБДД выявлено 564 случая перевозок общественным и грузовым транспортом, не оснащенным тахографами. Между тем, согласно законодательству, все междугородние автобусы, а также грузовики, перевозящие опасные грузы, и тяжелые автопоезда, должны быть обязательно оборудованы приборами, фиксирующими скорость и режим труда и отдыха водителей — тахографами.

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