Почти 600 автобусов и грузовиков оштрафовали за отсутствие тахографов

Тюменская область — регион с развитой транспортной инфраструктурой. По территории проходят 4 федеральные автодороги, по которым движется большой поток транзитного транспорта. В самой области числится более 77 тысяч грузовых автомобилей и почти 8,5 тысяч автобусов, сообщает областное Управление Госавтоинспекции.
К административной ответственности привлечены водители и 17 должностных лиц, ответственных за эксплуатацию транспорта, и выпустивших в рейс автобусы, не оборудованные тахографами. Размер штрафа для водителей — до трех тысяч рублей, а для должностных лиц — 5 тысяч.