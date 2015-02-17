Местные производители объединятся для торговли по вменяемым ценам

Сейчас, по словам руководителя «бройлера», рассматриваются конкретные точки под строительство. Предварительно рассматриваются варианты, приближенные к Тюмени. Предполагается, что логистический центр будет представлять очень удобный формат как для розничного покупателя, который приезжает за свежей продукцией непосредственно производителей, так и для мелкооптового, который будет иметь возможность купить в нужном объеме местную продукцию. Мясо, молоко, овощи — все это будет находиться в удобном месте, под одной крышей, в одном здании, где все будет грамотно устроено, и каждый сможет купить самую свежую продукцию по вменяемым ценам. Главная особенность — здание будет принадлежать сельхозпроизводителям, а это существенно снизит торговые наценки, сообщает районное управление информационной политики.