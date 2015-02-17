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Местные производители объединятся для торговли по вменяемым ценам

17 февраля 2015, 10:17
В Тюменской области в полную силу в скором будущем должна заработать ассоциация сельхозтоваропроизводителей. Такое мнение высказала директор птицефабрики «Тюменский бройлер» Оксана Величко.

«Напомню, что Ассоциация — это общественная организация, которая объединяет в себе на общественных началах тюменских сельхозпроизводителей. В течение последних месяцев она претерпела некоторую реорганизацию: сменился смысл управления, появилось правление, изменился устав. Но самое главное, у Ассоциации появились конкретные планы и практические задачи. На мой взгляд, наиболее интересная из них — это тема, связанная со строительством логистических центров, одобренная губернатором и правительством Тюменской области, а также депутатским корпусом», — сказала она.

Сейчас, по словам руководителя «бройлера», рассматриваются конкретные точки под строительство. Предварительно рассматриваются варианты, приближенные к Тюмени. Предполагается, что логистический центр будет представлять очень удобный формат как для розничного покупателя, который приезжает за свежей продукцией непосредственно производителей, так и для мелкооптового, который будет иметь возможность купить в нужном объеме местную продукцию. Мясо, молоко, овощи — все это будет находиться в удобном месте, под одной крышей, в одном здании, где все будет грамотно устроено, и каждый сможет купить самую свежую продукцию по вменяемым ценам. Главная особенность — здание будет принадлежать сельхозпроизводителям, а это существенно снизит торговые наценки, сообщает районное управление информационной политики.

»Сейчас нам нужно учесть все мнения, обсудить типовой проект с проектной организацией, а потом уже тиражировать подобные логистические центры. Я думаю, что они будут очень удобной формы для всех наших покупателей», — пояснила Оксана Величко.

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