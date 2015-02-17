Любители славянской культуры собрались на фестивале

Фестиваль «Славянский базар» прошел в Тюмени в минувшие выходные. В доме культуры «Водник» и рядом с ним развернулись масштабные гуляния: тюменцы осваивали традиционные ремесла, играли, участвовали в обрядах и погружались в народную культуру.
«Славянский базар» объединил всех, кто любит, возрождает, развивает славянскую культуру во всех её проявлениях, ценит здоровый образ жизни, и Родовые традиции и устои. Так, в доме культуры «Водник» учили делать писанки, ткать пояса, обращаться с ножом во время боя, делали правило (ударение на второй слог).
«Фестиваль прошел чудесно: улыбчивые девушки, прекрасные люди. Все настолько активно, что теперь я сплю на ходу», «Я на таком фестивале впервые, поэтому эмоции просто зашкаливают. После первого дня я долго не мог прийти в себя, думал, что же вообще произошло — настолько насыщенный событиями он был», — поделились впечатлениями волонтеры фестиваля.
В рамках фестиваля прошли конференция «Возрождение Рода», мастер-классы по различным направлениям народной культуры (рукоделие, творчество, история алфавита и каллиграфия, и др.), показ народных костюмов и одежды в русском/славянском стиле, выставки («Русская свадьба», «Родословие», экспозиция из этнографического музея ТГУ и др.) выставка-ярмарка народных ремёсел, общий праздник «Сретенье» с играми, хороводами, обрядами, вечорка, детская, молодёжная и мужская программы, выступления коллективов народного творчества.
«Мне очень понравилось место, выбранное для фестиваля, здесь необыкновенная атмосфера, очень необычная программа, наполненная мастер-классами. Славянского и русского, как мне кажется, должно быть больше в мире», — поделилась Оксана, представляющая городской клуб «Дусины сказки».
«Впечатления о фестивале замечательные, я рада, что он удался, что было много людей, которым это было интересно, — отметила организатор фестиваля Марина Заватская. — В общем-то, с учетом пропускной способности „Водника“ людей было максимальное количество. И это были люди, которые готовы были заниматься, веселиться, гулять, радовались возможности впитывать русскую культуру. Было более 70 мастер-классов. Огромное спасибо команде, которая помогла организовать фестиваль».
Видео: Евгений Котов