Любители славянской культуры собрались на фестивале

«Впечатления о фестивале замечательные, я рада, что он удался, что было много людей, которым это было интересно, — отметила организатор фестиваля Марина Заватская. — В общем-то, с учетом пропускной способности „Водника“ людей было максимальное количество. И это были люди, которые готовы были заниматься, веселиться, гулять, радовались возможности впитывать русскую культуру. Было более 70 мастер-классов. Огромное спасибо команде, которая помогла организовать фестиваль».