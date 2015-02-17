Лучшие тюменские КВНщики получат 30 тысяч рублей

В КВНе будут участвовать порядка 60 человек более чем из 15 команд региона, среди которых неоднократные призеры кубка прошлых сезонов. Участники будут играть один конкурс — «Фристайл».
Лучшие студенческие команды КВН области поборются за гран-при и главный приз — 30 тысяч рублей. Самые интересные команды, по мнению жюри, получат приглашение в сезон Центральной лиги «Сибирь» Международного союза КВН, сообщает пресс-служба «Дворца творчества и спорта «Пионер».
Билеты можно приобрести с 19 февраля в «Пионере» (ул. Челюскинцев, 46) с 12:00 до 18:00 часов в каб. 51, телефон для справок 64-62-23 (доб. 124).
Информация о мероприятии и бронировании билетов в группе «Студенческие Игры КВН ТО» https://vk.com/club13852575.
Организатором мероприятия выступил ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер» при поддержке Департамента по спорту и молодежной политике Тюменской области.