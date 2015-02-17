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Лучшие тюменские КВНщики получат 30 тысяч рублей

17 февраля 2015, 15:21
В эти выходные состоится Зимний кубок команд КВН Тюменской области во дворце «Пионер». Он пройдет 21 февраля, начало в 18:30.
Сюжет
Тюмень

В КВНе будут участвовать порядка 60 человек более чем из 15 команд региона, среди которых неоднократные призеры кубка прошлых сезонов. Участники будут играть один конкурс — «Фристайл».

Лучшие студенческие команды КВН области поборются за гран-при и главный приз — 30 тысяч рублей. Самые интересные команды, по мнению жюри, получат приглашение в сезон Центральной лиги «Сибирь» Международного союза КВН, сообщает пресс-служба «Дворца творчества и спорта «Пионер».

Билеты можно приобрести с 19 февраля в «Пионере» (ул. Челюскинцев, 46) с 12:00 до 18:00 часов в каб. 51, телефон для справок 64-62-23 (доб. 124).

Информация о мероприятии и бронировании билетов в группе «Студенческие Игры КВН ТО» https://vk.com/club13852575.

Организатором мероприятия выступил ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер» при поддержке Департамента по спорту и молодежной политике Тюменской области.

#Новости#Фестивали#КВН#Тюмень#Ирина#Культура
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