Камеры на полосах «А» зафиксировали 2000 нарушений за два дня

Напомним, 12 февраля на улице Широтной, в районе домов № 83 и № 119, и на улице Республики, в районе домов № 129 и № 143а, появились комплексы фотовидеофиксации нарушений. По словам Александра Лиханова, комплексы фотовидеофиксации работают в комплексе с АСУДД — автоматизированной системой управления дорожным движением, начавшей работать в городе год назад. Обзорные камеры, входящие в состав АСУДД, уже помогли при разборе 87 случаев ДТП. А благодаря девяти комплексам фотовидеофиксации нарушений, установленным на наиболее аварийных перекрестках, за год количество пострадавших в ДТП на данных участках снизилось на 61%. Количество аварий с материальным ущербом уменьшилось на 31%.
По словам заместителя директора по эксплуатации и содержанию светофорных объектов МКУ «Тюменьгортранс» Руслана Тимерзянова, данная система показала себя очень эффективной. «Установленные комплексы на Широтной и Республики позволяют нам контролировать движение автобусов и дисциплинировать водителей, — говорит замдиректора, — Система позволяет определить местонахождение транспорта и способна помочь ГИБДД и полиции». По мнению Руслана Тимерзянова, установка комплексов поможет значительно приблизить тот день, когда по «А» полосам будет двигаться только общественный транспорт, имеющий государственные регистрационные знаки на желтом фоне.
Отметим, что в скором времени на «выделенках» появятся еще четыре камеры фотовидеофиксации нарушений. Они займут место на улице Широтной, возле домов 157 и 183–185, а также на Республики, у домов 143к.2 и 173.