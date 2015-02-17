Камеры на полосах «А» зафиксировали 2000 нарушений за два дня

Напомним, 12 февраля на улице Широтной, в районе домов № 83 и № 119, и на улице Республики, в районе домов № 129 и № 143а, появились комплексы фотовидеофиксации нарушений. По словам Александра Лиханова, комплексы фотовидеофиксации работают в комплексе с АСУДД — автоматизированной системой управления дорожным движением, начавшей работать в городе год назад. Обзорные камеры, входящие в состав АСУДД, уже помогли при разборе 87 случаев ДТП. А благодаря девяти комплексам фотовидеофиксации нарушений, установленным на наиболее аварийных перекрестках, за год количество пострадавших в ДТП на данных участках снизилось на 61%. Количество аварий с материальным ущербом уменьшилось на 31%.