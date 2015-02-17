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Камеры на полосах «А» зафиксировали 2000 нарушений за два дня

17 февраля 2015, 15:37
Всего за два дня работы четыре комплекса фотовидеофиксации, установленные на выделенных полосах Тюмени, зафиксировали более двух тысяч нарушений ПДД. Об этом рассказал на прошедшем сегодня, 17 февраля, брифинге, заместитель начальника ГИБДД Тюменской области Александр Лиханов.

Напомним, 12 февраля на улице Широтной, в районе домов № 83 и № 119, и на улице Республики, в районе домов № 129 и № 143а, появились комплексы фотовидеофиксации нарушений. По словам Александра Лиханова, комплексы фотовидеофиксации работают в комплексе с АСУДД — автоматизированной системой управления дорожным движением, начавшей работать в городе год назад. Обзорные камеры, входящие в состав АСУДД, уже помогли при разборе 87 случаев ДТП. А благодаря девяти комплексам фотовидеофиксации нарушений, установленным на наиболее аварийных перекрестках, за год количество пострадавших в ДТП на данных участках снизилось на 61%. Количество аварий с материальным ущербом уменьшилось на 31%.

По словам заместителя директора по эксплуатации и содержанию светофорных объектов МКУ «Тюменьгортранс» Руслана Тимерзянова, данная система показала себя очень эффективной. «Установленные комплексы на Широтной и Республики позволяют нам контролировать движение автобусов и дисциплинировать водителей, — говорит замдиректора, — Система позволяет определить местонахождение транспорта и способна помочь ГИБДД и полиции». По мнению Руслана Тимерзянова, установка комплексов поможет значительно приблизить тот день, когда по «А» полосам будет двигаться только общественный транспорт, имеющий государственные регистрационные знаки на желтом фоне.

Отметим, что в скором времени на «выделенках» появятся еще четыре камеры фотовидеофиксации нарушений. Они займут место на улице Широтной, возле домов 157 и 183–185, а также на Республики, у домов 143к.2 и 173.

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