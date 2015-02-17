«50 оттенков серого»: 120 минут скучного

От этого фильма практически никто не ожидал ничего хорошего, но за первые дни проката «50 оттенков серого» кинозалы всего мира посетило несколько десятков миллионов человек. Экранизация скандальной книги не могла пройти незамеченной.
Для тех, кто не следит за новостями культуры, искусства и того, что принято называть «литературными бестселлерами», сообщим, что «50 оттенков серого» — это роман прежде неизвестной британской писательницы Э. Л. Джеймс, который в 2011 году по скорости продаж побил рекорды «Гарри Потера» и «Сумерек». Позже книга о любви и безудержном сексе с элементами БДСМ разжилась продолжениями, превратившись в самую скандальную трилогию последних лет.
В центре произведение милая скромная студентка Анастейша Стил. По просьбе заболевшей подруги студентки-журналистки Кейт девушка отправляется на интервью к молодому красавцу-миллиардеру Кристиану Грею. Тот, конечно же, по уши влюбляется в скромнягу Анастейшу и спешит продолжить знакомство с ней, которое перерастает в бурный роман…
… Но Кристиана не интересуют обычные отношения, он жаждет приковывать своих барышень наручниками к кровати, завязывать им глаза, стегать их плеткой и далее по списку. Готова ли наивная Анастейша к такому развитию событий?
Экранизацию романа доверили британскому режиссеру Сэм Тейлор-Джонсон, которая прежде снимала короткометражную эротику и переодевала последнего Джеймс Бонда Дэниэла Крейга в женщину. От такой хулиганки ожидали чего угодно, на афише фильма виднелась маркировка «18+», трейлер оставлял ощущение некой недосказанности, которое должен был восполнить долгожданный фильм.
И получили два часа ванильного бреда, который мы уже имели несчастье ранее видеть в большинстве отечественных сериалов про любовь. Безусловно, если бы перед нами была среднестатистическая голливудская мелодрама, какая-нибудь «50 поцелуев под розовым небом Нью-Йорка», то процент зрительского возмущения был бы в десятки раз ниже. Но от экранизации скандального романа ожидали чего-нибудь хотя бы немного скандального.
Но в итоге:
— Пожалуйста, не гони меня!
— Но я не та, кто тебе нужна…
— Нет, именно та!
-Но я люблю тебя.
-Нет, ты меня совсем не знаешь…
Это практически дословный пересказ одной из сцен фильма, которых там было великое множество. Сложно сосчитать точно, но создалось такое ощущение, что 40–50% фильма — это именно такие разговоры.
Конечно, жаждущие увидеть откровенные постельные сцены, получили их, но назвать их красивыми и запоминающимися можно только с огромной натяжкой. Единственное отличие от тех сцен секса, которые мы могли наблюдать в любых других известных фильмах, — обнаженные груди главной героини в кадре ничем не прикрывались.
Конечно, зрители пришли в кинотеатр не на порнографию, а на художественный фильм, но и с таким уровнем обнаженности можно было бы сочинить что-нибудь более интересное и небанальное. Те, кто читали книгу, сообщали, что там-то все было куда интереснее.
Разочарование ждало и тех, кто не читал книгу, и тех, кто в свое время зачитывался эротическим романом о любви и БДСМ. Нет в этом фильме ничего того, что смотрелось бы ново и интересно. Ни смеяться, ни плакать там абсолютно не над чем. Низкий рейтинг на сайте кинопоиск.ру тому свидетельство — его обогнали показатели даже такого кинематографичского ада, как «Зеленый слоник» Светланы Басковой.
Кстати, по мнению многих истинных любителей бондажа и доминирования, вся БДСМ- тема была высосана из пальца, представлена максимально поверхностно и далеко от истины еще в самом романе Э. Д. Джеймсе (такими отзывами пестрят соответствующие страницы в интернете).
Если говорить о фильме, то тут вообще никакой речи о четырех буквах страсти и покорности нет вовсе. Миллиардер предстает в образе банального извращенца, который так закомплексован из-за своей извращенности, что пытается напыщенно казаться уверенным в себе и властным, но получается у него это очень плохо. Такое вот кино.
P. S. Если вы все-таки решились сходить на этот фильм, но выглядите младше своих лет, то не забудьте взять с собой паспорт — во многих кинотеатрах на этот фильм пускают только с паспортом наперевес.