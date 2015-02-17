«50 оттенков серого»: 120 минут скучного

Разочарование ждало и тех, кто не читал книгу, и тех, кто в свое время зачитывался эротическим романом о любви и БДСМ. Нет в этом фильме ничего того, что смотрелось бы ново и интересно. Ни смеяться, ни плакать там абсолютно не над чем. Низкий рейтинг на сайте кинопоиск.ру тому свидетельство — его обогнали показатели даже такого кинематографичского ада, как «Зеленый слоник» Светланы Басковой.