В Тюмени пропал чемпион мира по ледолазанию Радомир Прощенко

Как рассказала Nashgorod.ru сама Александра, в День святого Валентина Радомир отправился на учебу и должен был освободиться около 15 часов, после чего на вечер у молодых людей были намечены совместные планы. Однако, когда Александра позвонила молодому человеку днем, телефон был отключен. Сначала девушка не придала этому значения, поскольку решила, что он все еще на учебе, однако, на звонки Радомир не отвечал вплоть до 23 часов. После раздался ответный звонок, но связь прервалась, телефон выключился в четыре утра на следующий день. Связи с Радомиром нет по сей день.