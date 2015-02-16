В Тюмени пропал чемпион мира по ледолазанию Радомир Прощенко

Как рассказала Nashgorod.ru сама Александра, в День святого Валентина Радомир отправился на учебу и должен был освободиться около 15 часов, после чего на вечер у молодых людей были намечены совместные планы. Однако, когда Александра позвонила молодому человеку днем, телефон был отключен. Сначала девушка не придала этому значения, поскольку решила, что он все еще на учебе, однако, на звонки Радомир не отвечал вплоть до 23 часов. После раздался ответный звонок, но связь прервалась, телефон выключился в четыре утра на следующий день. Связи с Радомиром нет по сей день.
На учебу Радомир уезжал на своей машине Toyota Glanza белого цвета (рег. номер М441 МС 72) с приметной виниловой наклейкой по бокам. Одет был в салатовую (зеленую) куртку редфокс, шапка синяя нордфейс, черные флисовые штаны редфокс и сапоги. С собой у молодого человека был рюкзак с термосом, с красной сумкой внутри, а также тетрадями, тубусом и чертежами.
«Сегодня я общалась со следователем. Мне ответили, что поиски ведутся, разыскивают его машину и его самого. Машину зафиксировали камеры видеонаблюдения на Стреловском мосту в 8:34, — отметила Александра. — Другой информации у меня пока нет».
В пресс-службе УМВД России по г. Тюмень подтвердили, что заявление о пропаже Радомира поступило в Отдел полиции № 6. В настоящее время проводятся все необходимые оперативно-розыскные мероприятия, подготовлена ориентировка на розыск молодого человека.
Всем, кому известно местонахождение Радомира Прощенко, просят обращаться по телефону 89199467024 или 02.